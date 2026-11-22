OSNOVNOJ školi „Đorđe Natošević“ u Novom Sadu ugrađena je pristupna rampa za decu koja koriste invalidska kolica, čime je učenicima sa invaliditetom omogućen nesmetan pristup svim učionicama i ravnopravno učešće u nastavi.

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Škola po meri svakog deteta, od sada je i Osnovna škola "Đorđe Natošević" iz Novog Sada.

Kako bi svakom detetu osnovno obrazovanje bilo dostupno, oni su zahvaljujući podršci resornog ministarstva instalirali rampu za decu koja koriste invalidska kolica.

- Imali smo problem da deca dođu do određenih učionica koje se nalaze u suterenu, u jednom trenutku smo se obratili Ministarstvu i udruženju "Mi možemo sve" i oni su se zaista odazvali na ovaj poziv i uspeli smo da realizujemo projekat "Škola za sve", tako što smo pre nekoliko dana instalirali platformu koja je u vidu jednog lifta i omogućiće deci koja koriste kolica i njihovim pratiocima da mogu bezbedno da se spuste i da dođu do učionice - rekla je Vesna Tegeltija Dujaković, vršilac dužnosti direktora Osnovne škole „Đorđe Natošević“ u Novom Sadu.

U borbi za pravedije društvo i aktivniju ulogu osoba sa invaliditetom, već duži niz godina ističe se udruženje "Mi možemo sve".

- Na sajtu udruženja "Mi možemo sve", možete da nađete neke ključne životne smernice, na primer, kako i na koji način da upišete fakultet. Kako i na koji način da polažete za automobil. Kako i na koji način da ugradite ručne komande, da dođete do atesta za te ručne komande, tako da smo uvek otvoreni za razgovore, za savete i smernice, kako da se društveno aktiviramo - rekao je osnovačn udruženja "Mi možemo sve" Milan Srdić.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kontinuirano pruža podršku udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Ta podrška iz godine u godinu sve je veća.

(Pink/Aleksandra Aras)