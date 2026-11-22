MOSKOVSKI patrijarhat Ruske pravoslavne crkve darovao je deo svetih moštiju Svetog Luke Krimskog crkvi Svete Petke u Majdevu kod Kruševca, na trajno molitveno čuvanje i poklonjenje vernicima.

Foto: SPC

Svetinja je u ovaj hram stigla uz blagoslov mitropolita kruševačkog i episkopa Romana. Povodom dočeka moštiju velikog lekara, hirurga i svetitelja, u crkvi Svete Petke u Majdevu biće organizovana sedmodnevna bogosluženja, od početka Božićnog posta, 27. novembra, pa sve do praznika Vavedenja Presvete Bogorodice, 4. decembra.

Kako je najavljeno iz ove parohije, u navedenom periodu Sveta liturgija služiće se svakog jutra sa početkom u 8.00 časova, dok će se u popodnevnim terminima, od 17.00 časova, služiti večernje bogosluženje sa Akatistom Svetom Luki Krimskom.

Pored redovnih bogosluženja, u nedelju, 29. novembra, sa početkom u 17.00 časova, biće služena i Sveta tajna jeleosvećenja, molitva za zdravlje i isceljenje.

Crkva u Majdevu pozvala je vernike i građane da u danima posta posete hram i poklone se moštima svetitelja koga verni narod poštuje kao zaštitnika lekara i brzopomoćnika u bolestima.

(Blic)