GASTO-EDUKATIVNU manifestaciju pod nazivom „Tradicionalna kuhinja naših familija“ održana je u Domu kulture u Dalju, uz podršku Dobrotvorne ustanove Eparhije osečkopoljske i baranjske i Fondacije „Sveta Petka“.

Foto: Tv produkcija Zajedničkog veća opštine Vukovar

Manifestacija čiji je cilj predstavljanje i očuvanje tradicionalne kuhinje, gastronomskog nasleđa i običaja naših porodica, kao važnog dela kulturnog identiteta i tradicije, održana je nakon Svete arhijerejske liturgije u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija.

Upravnica Fondacije „Sveta Petka“ Danica Stanisavljević istakla je da je ovo druga godina kako se organizuje ova manifestacija. manifestaciju.

-Za nas je velika čast i zadovoljstvo što smo mogli da okupimo decu iz Dalja, Borova, Vukovara i okolnih mesta i da tradicionalno održimo ovu manifestaciju. Ova organizacija ima za cilj deljenje i prenošenje znanja. Želeli smo da svake godine uoči početka Božićnog posta organizujemo druženje sa našim mališanima kako bismo zajedno podelili iskustva i znanja iz oblasti tradicionalne kuhinje i običaja naroda koji živi na ovom prostoru. U decembru planiramo naučni simpozijum na temu srpskog naroda i srpskog kulturnog nasleđa na ovim prostorima. Planiramo da taj panel bude posvećen svetom knezu Stefanu Štiljanoviću koji je i patron ove eparhije. A planiramo i podelu paketića u našim hramovima u skladu sa mogućnostima, uoči Badnjeg dana i Božića. Zahvalila bih se ovom prilikom Zajedničkom veću opština, predsedniku Dejanu Drakuliću koji je i naš član, kao i zameniku gradonačelnika, direktoru Srpskog doma, ali i svim institucijama. Imamo zaista dobru saradnju i sa direktorima škola u kojima se uči srpski jezik i Generalnim sekretarijatom u Vukovaru. Postali smo mala porodica, jedni na druge računamo. Ljudi su zaista predusretljivi i veliko je zadovoljstvo biti sa ovim narodom ovde - rekla je Stanisavljević.

Stanisavljević je podsetila da je Fondacija nastala sa idejom da ima humanitarni karakter i to blagoslovom Episkopa osečko-poljskog i baranjskog Heruvima.

-Počeli smo spontano. Ideja je nastala blagoslovom Episkopa Heruvima, koji je osetio potrebu da se crkva posveti humanitarnom delu svoje misije. Svi smo se uključili koliko smo mogli, svako u svojv oblasti. Organizovali smo niz obrazovnih aktivnosti, ekskurzija, trudimo se da osluškujemo decu u školama, da vidimo potrebu za očuvanjem identiteta nacionalnog, očuvanjem čirilice. Sedište bi trebalo fondacije da se nalazi na Dobroj vodi, tamo postoje objekti koji su u izgradnji, koji se obnavljaju. Ekskluzivno mogu otkriti da smo u saradnji sa Muzejem iz Beograda, Muzejem Nikole Tesle dobili niz predmeta koji su replike rodnog lista Nikole Tesle, cilindra, njegove obuće, pa čak i jedna transformator. Voleli bismo da našoj deci ovde damo mogućnost što boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja - rekla je Stanisavljević.

Jugoslav Vesić, načelnik opštine Erdut naveo je da je ova manifestacija okupila veliki broj dece, ali i posetilaca iz okolnih opština.

-Ovo je hvale vredna manifestacija, drugu godinu zaredom, uz blagoslov našeg episkopa i eparhije uz Fondaciju koja je u kratkom roku od svog osnivanja napravila puno dobrih stvari za naš kraj. Naravno da smo se i mi kao Opština Erdut uključili. Bila je puna sala, došli su ljudi iz susednih opština, i u crkvi je bilo prelepo. Jedna manifestacija koja će sigurno rasti, koja će nas vezati kroz tradiciju i kulturu našeg kraja. Tu smo da pomognemo i budemo suorganizatori. Deca su puno toga videla i naučila danas. To zaslužuje sve pohvale - rekao je Vesić.

Slobodan Nešić iz gastro ekipe Bijelo Brdo rekaoje da je uz 50 odraslih učestovalo i 200 mališana.

-Mi smo eparhijska gastro ekipa. Iz svih naših sela dolaze ljudi koji volontiraju. Mi smo mala zajednica koja se druži oko jela. Kod Srba jelo je nešto oko čega se trudimo da bude savršeno. Pored pljeskavica, pečene ribe, roštilja dodali smo i topu, pečenu slaninu, domaći luk. Sve smo to pripremili, da deca pre svega osete srpsku gostoljubivost, domaćinstvo i način na koji se naš narod odnosi prema jelu. Kroz pravoslavlje, liturgiju, fondaciju Sveta Petka želja nam je da to što imamo u sebi prenesemo na naše mlađe. Bitno je da deca, pogotovo osnovnoškolskog uzrasta, učestvuju i osete kako to treba da bude. Svaki čovek dobre volje i namere je dobro došao, nebitno da li je Srbin, Hrvat, Mađar ili Čeh. Naše srce je otvoreno za sve ljude koji nas uvažavaju i poštuju. Pozivam sve ljude iz svih naših sela, iz Vukovara, Osijeka, Belog Manastira da nam se pridruže, na trpezi ljubavi, zajedništva, pravoslavlja - rekao je Nešić.

Nešić je istakao da je Fondacija "Sveta Petka" osnovana kao humanitarna organizacija koja ima naglasak na decu i mlade ljude.

-Prošle godine smo delili paketiće. Jedna junica visoko steona je došla u Bijelo Brdo uz pomoć Fondacije, došla je kod jednog mladog stočara koji želi da ostane na selu i proizvodi jako dobar sir. Eto to je ekonomski iskorak Fondacije - rekao je Nešić.