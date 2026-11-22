PRIJATNOM i sunčanom vremenu došao je kraj, a Srbiju do kraja dana i tokom večeri očekuje naglo pogoršanje.

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Tim povodom hitno se oglasio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) sa detaljnom prognozom za naredne dane.

Kiša i pljuskovi do kraja dana, najviše padavina u Vojvodini

Do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno, a posle podne se prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u ostalim delovima zemlje očekuje mestimična kiša, uz lokalne pljuskove. Veća količina padavina predviđa se tokom večeri i noći na području Vojvodine. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, dok će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije biti u skretanju na umeren i jak severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 16 stepeni Celzijusa, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Naredne sedmice očekuje nas promenljivo i osetno hladnije vreme.

Od ponedeljka nagli pad temperature, od utorka mrazevi, a za vikend i sneg

Prvog radnog dana u nedelji biće oblačno i znatno hladnije, mestimično sa kišom, dok se na planinama očekuju susnežica i sneg. Posle podne na severu, a prema kraju dana i u ostalim krajevima doći će do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju. Temperatura će tokom dana biti u konstantnom padu, pa će najtoplije biti ujutro i pre podne, a najhladnije u drugom delu dana i uveče. Najniža temperatura iznosiće od 2 do 6 °S, a najviša od 6 do 13 °S.

U utorak ujutru očekuje se mestimično slab mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, ponegde uz promenljivu oblačnost, ali i dalje hladno.

Sreda donosi hladno jutro sa slabim i umerenim mrazem. Pre podne će biti sunčano, dok se posle podne sa zapada očekuje novo naoblačenje sa kišom.

U nastavku sedmice zadržaće se oblačno vreme sa čestom pojavom kiše, dok se sledećeg vikenda sneg očekuje i u nižim predelima, saopštio je RHMZ.