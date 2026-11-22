HITNO OGLAŠAVANJE RHMZ-A: Lepom vremenu je došao kraj - stižu kiša, jutarnji mrazevi, a evo kada će pasti sneg
PRIJATNOM i sunčanom vremenu došao je kraj, a Srbiju do kraja dana i tokom večeri očekuje naglo pogoršanje.
Tim povodom hitno se oglasio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) sa detaljnom prognozom za naredne dane.
Kiša i pljuskovi do kraja dana, najviše padavina u Vojvodini
Do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno, a posle podne se prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u ostalim delovima zemlje očekuje mestimična kiša, uz lokalne pljuskove. Veća količina padavina predviđa se tokom večeri i noći na području Vojvodine. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, dok će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije biti u skretanju na umeren i jak severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 16 stepeni Celzijusa, navodi se na sajtu RHMZ-a.
Naredne sedmice očekuje nas promenljivo i osetno hladnije vreme.
Od ponedeljka nagli pad temperature, od utorka mrazevi, a za vikend i sneg
Prvog radnog dana u nedelji biće oblačno i znatno hladnije, mestimično sa kišom, dok se na planinama očekuju susnežica i sneg. Posle podne na severu, a prema kraju dana i u ostalim krajevima doći će do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju. Temperatura će tokom dana biti u konstantnom padu, pa će najtoplije biti ujutro i pre podne, a najhladnije u drugom delu dana i uveče. Najniža temperatura iznosiće od 2 do 6 °S, a najviša od 6 do 13 °S.
U utorak ujutru očekuje se mestimično slab mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, ponegde uz promenljivu oblačnost, ali i dalje hladno.
Sreda donosi hladno jutro sa slabim i umerenim mrazem. Pre podne će biti sunčano, dok se posle podne sa zapada očekuje novo naoblačenje sa kišom.
U nastavku sedmice zadržaće se oblačno vreme sa čestom pojavom kiše, dok se sledećeg vikenda sneg očekuje i u nižim predelima, saopštio je RHMZ.
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