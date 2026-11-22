MNOGI građani u želji da raščiste fioke i ormare nesmotreno bacaju stare uplatnice, ugovore i administrativna rešenja, ne shvatajući da upravo ti papiri predstavljaju jedinu pravnu zaštitu njihovog kućnog budžeta.

Foto: D. Milovanović

Penzioneri su posebno osetljiva kategorija kada dođe do administrativnih grešaka ili naknadnih potraživanja javnih preduzeća i banaka, zbog čega je ključno znati tačne zakonske rokove čuvanja različitih vrsta dokumentacije.

Kada je reč o komunalnim obavezama, član 378 Zakona o obligacionim odnosima propisuje da potraživanja za električnu energiju, vodu, toplotnu energiju, gas i održavanje čistoće zastarevaju u roku od godinu dana, što važi i za pojedine telefonske usluge. Ipak, pravnici upozoravaju da zastarelost ne nastupa po službenoj dužnosti — ukoliko komunalno preduzeće pokrene postupak prinudne naplate preko javnih izvršitelja, sam građanin mora podneti prigovor zastarelosti, za šta je plaćena uplatnica ili bankarski izvod neoboriv materijalni dokaz.

Takođe, prilikom kupovine kućnih aparata i bele tehnike, važno je sačuvati dokaz o kupovini radi ostvarivanja dvogodišnjeg prava na reklamaciju.

Pri tome Zakon o zaštiti potrošača jasno nalaže da trgovac ne sme odbiti reklamaciju samo zato što kupac nema originalni fiskalni račun, ukoliko poseduje slip sa kartice, kopiju računa ili izvod sa tekućeg računa.

Sa druge strane, postoji dokumentacija koju penzioneri nikada ne bi trebalo da bace, čak ni godinama nakon odlaska u penziju.

To se pre svega odnosi na radne knjižice, rešenja o prijemu i prestanku radnog odnosa, M-4 obrasce, potvrde o zaradama i rešenja Fonda PIO. Budući da Republički fond PIO vodi matičnu evidenciju u kojoj se mogu potkrasti greške pri obračunu staža i penzijskog osnova, originalna rešenja predstavljaju jedini garant za ispravku nepravilnosti.

Isto pravilo trajnog čuvanja važi i za ugovore o kreditima, otplatne planove i zvanične bankarske potvrde o potpunom izmirenju duga, dok se pre odlaganja starih računa savetuje njihovo cepanje radi zaštite ličnih podataka.

(Blic)