NADOMAK glavne gradske zone Niša postoji mesto gde se i svakodnevna kupovina pretvara u celodnevno uživanje, uz vrhunsku gastronomsku ponudu i zabavu.

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Delta Planet Niš svojom raznovrsnom ponudom nudi mnogo više od običnog šoping centra. To je mesto gde porodica, pored svakodnevne kupovine, može da provede kvalitetno vreme, uživajući u raznovrsnim sadržajima, dobroj hrani i prijatnom ambijentu. Bilo da dolazite zbog kupovine, druženja ili predaha od svakodnevnih obaveza, ovde svako može da pronađe nešto po svojoj meri.

Prostire se na 40.000 kvadratnih metara i predstavlja mesto na kojem se mogu pronaći najpoznatiji domaći i inostrani brendovi. Inovativni arhitektonski koncept prati svetske trendove u retail industriji, a povezanost sa glavnim gradskim zonama dodatna je pogodnost koja olakšava dolazak kupcima. U današnjoj užurbanoj svakodnevici, kada se sve češće traži mesto koje na jednom prostoru objedinjuje različite sadržaje, Delta Planet Niš nudi mogućnost da kupovina, zabava i gastronomija postanu deo jednog prijatnog iskustva. Dodatna pogodnost za one koji u ovaj šoping užitak dolaze automobilima jeste i veliki broj parking mesta, čak 850.

Kreirajte ukuse Meksika Ono što posetioce posebno privlači jeste mogućnost da sami kreiraju svoju idealnu kombinaciju ukusa, u skladu sa sopstvenim željama. Od glavnog obroka do slatkog zalogaja i osvežavajućih napitaka, ponuda restorana "Burrito Madre" pruža priliku za mali gastronomski izlet u Meksiko.

Gastroponuda u Delta Planet Niš odnedavno je bogatija za još jednu nezaobilaznu stanicu svih istinskih gurmana. Reč je o popularnom meksičkom brendu "Burrito Madre", koji je u junu otvorio svoja vrata, donoseći eksploziju autentičnih meksičkih mirisa i ukusa. Poštujući visoke standarde, ovaj koncept brze hrane insistira na apsolutnoj svežini namirnica i kvalitetnim obrocima, pa tako ovaj gastronomski kutak privlači pažnju posetilaca svih generacija.

Andrija Vujinović, generalni menadžer restorana "Burrito Madre", ističe da je ovo jedini restoran poznatog lanca u Nišu.

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- Glavni artikal naše prodaje jeste burito. Ono što nas izdvaja je da gosti mogu da izaberu svoju kombinaciju. Uz burito po izboru, dobijate ćurose, nešto slično meksičkoj krofni, pored toga sos-krem, karamelu ili toplu čokoladu, kao i limunadu ili napitak od manga i đumbira - kaže Vujinović.