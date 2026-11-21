U SRBIJI će sutra, nakon hladnog jutra ponegde sa prizemnim mrazom, biti umereno oblačno, dok se posle podne i uveče očekuje jače naoblačenje s kišom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura iznosiće od 1 stepen do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Na severozapadu Srbije će pre podne doći do jačeg naoblačenja sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac.

I u Beogradu jutro hladno, ponegde sa prizemnim mrazom i umereno oblačno. Najniža temperatura biće od dva do četiri stepena, a najviša dnevna oko 15 stepeni. Posle podne se u glavnom gradu očekuje jače naoblačenje s kišom. Vetar slab i umeren, uveče kratkotrajno i pojačan, južni i jugoistočni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 29. novembra, u ponedeljak se očekuje pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

Od utorka hladnije ujutru, mestimično sa mrazom, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni. U utorak suvo i hladno, a od srede promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, navodi RHMZ.

(Tanjug)