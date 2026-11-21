ZIMA polako kuca na vrata Srbije! Nakon perioda neuobičajeno toplog vremena praćenog obilnom kišom, grmljavinom i olujnim vetrom, otvaranjem "bečkih vrata“ u Srbiju već ovog vikenda stiže prodor hladnog vazduha koji će oboriti temperature i doneti prve pahulje na planinama, dok je sneg u nižim predelima, prema najavama meteorologa, samo pitanje dana.

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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u Srbiji već od danas temperatura u padu, a biće i prolaznih naoblačenja sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura danas će biti od 12 do 18 stepeni.

- Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost. Pre podne malo do umereno oblačno i suvo, a sredinom dana novo naoblačenje sa jugozapada koje će u oblastima južnije od Save i Dunava uslovljavati kišu i lokalne pljuskove - navodi RHMZ.

Ni danas neće mirovati vetar. On će ujutro biti slab i umeren, ali od sredine dana će se pojačavati.

Stižu susnežica i sneg, kiša se ne smiruje

Sutra, odnosno u nedelju, i u ponedeljak biće pretežno oblačno mestimično sa kišom, a u ponedeljak uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

- Od utorka hladnije ujutru mestimično sa mrazem, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni. U utorak i sredu suvo i hladno, a od četvrtka promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše - kažu u RHMZ.

Otvaraju se "bečka vrata"

Meteorolog Ivan Ristić kaže da prodor hladnog vazduha stiže u nedelju, 22. novembra.

Navodi i da je pitanje dana kada će sneg pasti i u nižim predelima u našoj zemlji, kao i da je za sada već izvesno da će u ponedeljak, 23. novembra pre podne pasti u Zlatiborskom okrugu.

- Od sutra počinje retrogradno kretanje MJO indeksa, odnosno kretanje od istoka ka zapadu. Sudeći po tim kretanjima, hladan vazduh koji trenutno osvaja Evropu ima nameru, ali i velike šanse da se duže zadrži - napominje meteorolog Ivan Ristić.

Prema njegovim rečima, otvaranje "bečkih vrata" i prodor hladnog vazduha na Balkan očekuje se u nedelju 22. novembra, popodne.

- U ponedeljak 23. novembra oblačno hladno i kišovito, temperatura u toku dana u padu pa će u brdovito planinskim predelima kiša preći u susnežicu i sneg. Zima kuca na vrata a sneg u nižim predelima je još samo pitanje dana - zaključio je meteorolog Ivan Ristić.

Temperatura ide ispod nule

Sudeći po prognozi RHMZ za narednih 5 dana, sreda će u većem delu Srbije biti najhladnija a minimalna temperatura biće ispod nule, a maksimalna tek 7 stepeni.

U Beogradu će naime, maksimalna već u ponedeljak biti 9, u Novom Sadu 7, Nišu 11, Kragujevcu 10 a na Zlatiboru 5.

U utorak u Beogradu hladnije za jedan stepen sa maksimalnom dnevnom od 8 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 7, u Kragujevcu 8 a na Zlatiboru 3.

U sredu još hladnije. U Beogradu će minimalna temperatura biti za stepen ispod nule, a maksimalna tek 7 stepeni. U Novom Sadu maksimalna dnevna 6, koliko će biti i u Nišu, a u Kragujevcu 7.

(Blic)