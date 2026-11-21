U SRBIJI je jutros osvanulo sveže i uglavnom mirno vreme, uz lokalnu pojavu kratkotrajne magle i niske oblačnosti, dok nas u nastavku dana očekuje promena vremena i padavine u pojedinim krajevima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Prema podacima sa glavnih meteoroloških stanica od 7 časova, jutro je najhladnije na Kopaoniku, gde je izmereno 0 stepeni, dok je subjektivni osećaj temperature minus 2. Po 4 stepena izmereno je u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci i Sjenici. Najtoplije jutro osvanulo je u Beogradu, Kuršumliji, Nišu i Leskovcu, gde je izmereno 9 stepeni Celzijusa.

U Vojvodini i na zapadu zemlje jutros je vedro ili pretežno vedro (Palić 6, Sombor 5, Novi Sad 6, Zrenjanin 7, Loznica 7 stepeni), dok su Smederevska Palanka (4 stepena) i Požega (5 stepeni) osvanule pod maglom.

Foto: Printscreen/RHMZ

Od sredine dana preokret i pljuskovi

Tokom prepodneva u većem delu zemlje zadržaće se malo do umereno oblačno i suvo vreme. Ipak, sredinom dana sa jugozapada stiže novo naoblačenje koje će u oblastima južnije od Save i Dunava usloviti kišu i lokalne pljuskove.

Vetar će u prvom delu dana biti slab i umeren jugozapadni, ali će od sredine dana biti u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 12 do 18 stepeni.

Trenutne temperature po gradovima (7:00 h):

Beograd: 9 °C (delimično oblačno)

Niš: 9 °C (pretežno oblačno)

Leskovac: 9 °C (pretežno oblačno)

Kuršumlija: 9 °C (delimično oblačno)

Kragujevac: 8 °C (delimično oblačno)

Vranje: 8 °C (pretežno oblačno)

Novi Sad: 6 °C (pretežno vedro)

Zlatibor: 5 °C (delimično oblačno)

Kopaonik: 0 °C (pretežno oblačno)

Stižu sneg na planinama, mraz i pad temperature ispod 10 stepeni

Narednih dana očekuju nas česta prolazna naoblačenja sa kišom, uz postepen pad temperature.

U nedelju i ponedeljak biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, dok se u ponedeljak, uz pad temperature, u planinskim predelima očekuju susnežica i sneg.

Od utorka stiže osetnije zahlađenje — ujutru će mestimično biti mraza, a tokom dana najviša temperatura neće prelaziti 10 stepeni. U utorak i sredu zadržaće se suvo i hladno vreme, dok nas od četvrtka ponovo očekuje promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.