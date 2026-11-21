VREMENSKI ŠOK U SRBIJI: Ujutro magla i sunce, popodne stižu pljuskovi, a evo tačno kog dana nas čekaju sneg i jutarnji mraz
U SRBIJI je jutros osvanulo sveže i uglavnom mirno vreme, uz lokalnu pojavu kratkotrajne magle i niske oblačnosti, dok nas u nastavku dana očekuje promena vremena i padavine u pojedinim krajevima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Prema podacima sa glavnih meteoroloških stanica od 7 časova, jutro je najhladnije na Kopaoniku, gde je izmereno 0 stepeni, dok je subjektivni osećaj temperature minus 2. Po 4 stepena izmereno je u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci i Sjenici. Najtoplije jutro osvanulo je u Beogradu, Kuršumliji, Nišu i Leskovcu, gde je izmereno 9 stepeni Celzijusa.
U Vojvodini i na zapadu zemlje jutros je vedro ili pretežno vedro (Palić 6, Sombor 5, Novi Sad 6, Zrenjanin 7, Loznica 7 stepeni), dok su Smederevska Palanka (4 stepena) i Požega (5 stepeni) osvanule pod maglom.
Od sredine dana preokret i pljuskovi
Tokom prepodneva u većem delu zemlje zadržaće se malo do umereno oblačno i suvo vreme. Ipak, sredinom dana sa jugozapada stiže novo naoblačenje koje će u oblastima južnije od Save i Dunava usloviti kišu i lokalne pljuskove.
Vetar će u prvom delu dana biti slab i umeren jugozapadni, ali će od sredine dana biti u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 12 do 18 stepeni.
Trenutne temperature po gradovima (7:00 h):
- Beograd: 9 °C (delimično oblačno)
- Niš: 9 °C (pretežno oblačno)
- Leskovac: 9 °C (pretežno oblačno)
- Kuršumlija: 9 °C (delimično oblačno)
- Kragujevac: 8 °C (delimično oblačno)
- Vranje: 8 °C (pretežno oblačno)
- Novi Sad: 6 °C (pretežno vedro)
- Zlatibor: 5 °C (delimično oblačno)
- Kopaonik: 0 °C (pretežno oblačno)
Stižu sneg na planinama, mraz i pad temperature ispod 10 stepeni
Narednih dana očekuju nas česta prolazna naoblačenja sa kišom, uz postepen pad temperature.
U nedelju i ponedeljak biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, dok se u ponedeljak, uz pad temperature, u planinskim predelima očekuju susnežica i sneg.
Od utorka stiže osetnije zahlađenje — ujutru će mestimično biti mraza, a tokom dana najviša temperatura neće prelaziti 10 stepeni. U utorak i sredu zadržaće se suvo i hladno vreme, dok nas od četvrtka ponovo očekuje promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.
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