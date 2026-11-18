USLED kišnih padavina, redukovana je dozvoljena brzina kretanja u tunelima Lipak, Železnik, Straževica i Beli Potok na Obilaznici oko Beogradu.

Foto: N: Živanović

“Putevi Srbije“ d.o.o. apeluje na sve učesnike u saobraćaju da voze pažljivo i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.

(Tanjug)

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