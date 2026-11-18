HITNO UPOZORENJE ER SRBIJE: Moguća kašnjenja letova i poremećaji na Aerodromu „Nikola Tesla“ zbog nevremena
ER Srbija upozorila je putnike da se zbog nepovoljnih vremenskih uslova u Beogradu tokom popodneva i večeri mogu očekivati kašnjenja letova i poremećaji u redovnom odvijanju avio-saobraćaja.
Kako je saopštila nacionalna avio-kompanija, vremenske neprilike utiču i na pojedine aktivnosti zemaljskog opsluživanja na Aerodromu Nikola Tesla, uključujući ukrcavanje i iskrcavanje putnika, kao i isporuku prtljaga.
Zbog toga su moguća dodatna operativna odstupanja, a putnici bi trebalo da računaju na potencijalna kašnjenja i promene u planiranom odvijanju putovanja.
Iz Er Srbije navode da nadležne službe preduzimaju sve raspoložive mere kako bi se uticaj nepovoljnih vremenskih uslova na putnike sveo na minimum, uz očuvanje najviših bezbednosnih standarda.
Putnici dodatne informacije mogu dobiti putem Kontakt centra Er Srbije, na broj 0800 111 528 iz Srbije, odnosno +381 11 311 21 23 iz inostranstva, kao i na zvaničnom sajtu kompanije.
Bezbednost putnika i članova posade, kako ističu iz kompanije, ostaje apsolutni prioritet.
Uskoro opširnije
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