Bivši košarkaš Partizana, Đorđe Gagić, bio je jedan od aktera čuvenog derbija kada su crno-beli protiv Zvezde morali da igraju sa tri igrača na terenu, protiv pet crveno-belih.

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Tih 40 minuta igre se u prvom meču finalne serije pretvorilo u tri i po sata agonije. Prvi sudijski zvižduk se čuo u 20 časova, a poslednji u 23.21, a za to vreme je bilo svega - povlačenja ekipe, prekida, tuče, ponovnog povlačenja, pražnjenja hale, isključenja... Meč je završen Zvezdinom pobedom 97:88, a posle te utakmice je Duško Vujošević inspirisao svoje igrače.

- Nikad neću zaboraviti sastanak pred tu poslednju utakmicu koju smo dobili. Rekao je: "Da je sve super, ali znajte jednu stvar, ako dobijete danas, vaši unuci će pričati o vama"... Naježili se svi, pena na usta izlazi i od tog momenta smo znali da ćemo uzeti domaću titulu. Svi smo se upalili i gledali smo se i ne možemo da dočekamo zagrevanje. Svi smo zakucavali i mogli smo tri utakmice da igramo posle tog govora. Uvek je znao da nam nađe žicu - rekao je Gagić u podkastu na Sportalu.