As Fenerbahčea biće van terena od šest do osam meseci.

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Košarkaška reprezentacija Srbije mogla bi da ima olakšan posao u predstojećem duelu sa Italijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine (Katar), pošto selektor „azura“ Luka Banki neće moći da računa na Nikolu Melija.

Italijanski reprezentativac morao je na operaciju levog kolena, a njegov klub Fenerbahče potvrdio je da je razlog za hirurški zahvat ruptura meniskusa. Iskusni košarkaš podvrgnut je artroskopskoj intervenciji, koja je, prema saopštenju istanbulskog kluba, uspešno završena.

Izostanak Melija predstavlja značajnu promenu za Italijane pred završnicu novembarskog ciklusa, u kojem ih očekuju dva važna meča u borbi za plasman na Mundobasket. Srbija će najpre 26. novembra gostovati Litvaniji u Klaipedi, a zatim će 29. novembra u Beogradu odmeriti snage sa Italijom.

Oyuncularımız Nicolo Melli ve Braxton Key’in sağlık durumları hakkında bilgilendirme Oyuncularımızdan Nicolo Melli, menisküs yırtığı nedeniyle sol dizinden artroskopik operasyon; Braxton Key ise sağ el 3. parmağındaki açık kırık nedeniyle cerrahi müdahale geçirmiştir. Ameliyatları başarıyla tamamlanmış olan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 18, 2026

Srbija trenutno zauzima drugo mesto u grupi J sa šest pobeda i dva poraza. Italijani su treći sa učinkom 5-3, dok Litvanija ima četiri pobede i četiri poraza. Turska je već obezbedila mesto na Svetskom prvenstvu, a preostala tri učesnika iz ove grupe tek treba da budu poznata.

Računica je jasna – dve pobede u predstojećem prozoru garantovale bi Srbiji plasman na završni turnir u Kataru, i to dva kola pre kraja kvalifikacija. Postoji mogućnost da „orlovima“ za taj cilj bude dovoljna i samo jedna pobeda, u zavisnosti od ostalih rezultata.

Posle novembarskih utakmica, Srbiju u martu naredne godine očekuju još dva susreta: gostovanje Islandu, a potom i duel sa Litvanijom na domaćem terenu.