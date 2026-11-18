POSLANIK SL Slobodan Bubnjević govorio je danas u parlamentu dok je držao ruke u džepovima.

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Njemu je naknadno odgovarao lider opozicije Aleksandar Vučić.

- Prvo, naučite se redu: ovo je Narodna skupština. Kao što neki ne bi trebalo da dolaze u patikama u Narodnu skupštinu, a dolaze već 2 dana, tako bi trebalo da izvučete ruke iz džepova. Nemojte da držite ruke u džepovima kada se obraćate Narodnoj skupštini, jeste me razumeli? Pokažite elementarno poštovanje, pročitajte kodeks da naučite nešto o tome i da pokažete poštovanje, ako ne prema nama, onda prema visokom domu u kojem ste se slučajno našli. Dakle, to je veoma važno: ruke van džepova. Ovo je čovek koji je držao pridike Stojanu Radenoviću. Kaže "naučni novinar", pitao sam se šta znači to naučni novinar, mislim, da li je naučnik ili je novinar, pa shvatim da je novinar koji bi valjda trebalo da se bavi naukom. Sad slušajte pažljivo, iznenadićete se. Nije on ništa. On je 2015. godine, na zaprepašćenje svih ljudi, i tu je bio veliki skandal: sa srednjom školom, postao član upravnog odbora Centra za promociju nauke. 2015. godine. Najveća bruka u istoriji naše vlasti, velika afera. Nažalost, mi smo bili takvi da smo puštali takve neznalice i neškolovane ljude da tu ostanu. A onda se dokazao. Onda je počeo da ga goni i visokotehnološki kriminal zbog upada u Trezor, da i to imate u vidu. A na sve to, koliko smo mi diktatori i autokrate, milina jedna: on, takav, sa sve rukama u džepovima, u Institutu za fiziku sve vreme dobija platu. I onda dođe da kritikuje profesora Radenovića. Ali meni sve to, što su sebi oprostili a drugima nikada ne bi, sa sve tim povišenim decibelima, manje-više - kazao je Vučić.

On je otkrio da su neki iz SL došli u parlament u patikama!

- Nešto drugo je mene ovde zabrinulo, čak ni te ruke u džepovima, to nepoštovanje. Nemojte više u patikama da dolazite u Skupštinu, u cipelama da dođete u Skupštinu, da se naučite redu. " Jesi me čuo, Đajiću? Da se naučite redu. Poštujete ovu Skupštiu - kazao je Vučić.