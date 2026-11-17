POSLANICI STUDENTSKE LISTE NAVALILI NA RESTORAN KAO DA NIKAD JELI I PILI NISU: Ne mogu svi da uđu kakvu su gužvu napravili! (VIDEO)
TOKOM pauze na današnjoj konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Srbije, na društvenim mrežama pojavio se video-snimak na kom se vidi veliki broj poslanika Studentske liste na ulazu u skupštinski restoran.
Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi komentarišu da prizor deluje neobično za prvi radni dan novog saziva, odnosno da novi parlamentarci već prvog dana prave veće gužve ispred skupštinskog restorana nego u samoj skupštinskoj sali, uz komentare poput "Napravili gužvu ispred restorana kao da nikad jeli nisu".
Kako je sve izgledalo pogledajte u videu ispod.
Podsetimo, danas se održava prva konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Srbije, radi formiranja poslaničkih grupa.
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