TOKOM pauze na današnjoj konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Srbije, na društvenim mrežama pojavio se video-snimak na kom se vidi veliki broj poslanika Studentske liste na ulazu u skupštinski restoran.

Foto: Printskrin Iks/Kostic Aleksandra

Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi komentarišu da prizor deluje neobično za prvi radni dan novog saziva, odnosno da novi parlamentarci već prvog dana prave veće gužve ispred skupštinskog restorana nego u samoj skupštinskoj sali, uz komentare poput "Napravili gužvu ispred restorana kao da nikad jeli nisu".

Kako je sve izgledalo pogledajte u videu ispod.

Šole i gladan i žedan 🙄🙄🙄 https://t.co/yive8bFqbm — Kostic Aleksandra (@KosticA652) November 17, 2026

Podsetimo, danas se održava prva konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Srbije, radi formiranja poslaničkih grupa.