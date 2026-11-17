NAJEZDA HUNA JE NIŠTA SPRAM OVOGA Jovanov: Prva velika pobeda Studentske liste u Narodnoj skupštini, na juriš je zauzet skupštinski restoran
NARODNI poslanik Milenko Jovanov ironično je prokomentarisao na društvenoj mreži X dolazak poslanika Studentske liste u parlament, ocenivši da im je prva velika pobeda u Narodnoj skupštini zauzimanje restorana.
- Prva velika pobeda Studentske liste u Narodnoj skupštini! Na juriš je zauzet skupštinski restoran. Nije, jadan, imao ni promil šanse... Najezda Huna je ništa spram ovoga što se desilo. Revolucija još ne jede svoju decu, ali revolucionari bi, izgleda, i masno ćebe pojeli...- napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.
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