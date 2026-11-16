SAVET REM-a O INFORMERU: Oglasio se Vučićević pred početak sednice
REGULATORNO telo za elektronske medije (REM) održava sednicu na kojoj se nastavlja postupanje po inicijativama i zahtevima koji se odnose na dozvolu za emitovanje Informer televizije.
Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uključio se u program Informer televizije ispred REM-a.
- Ova tri prijave čućete; uostalom, uživo u prenosu, su najbenignije u odnosu na sve one prethodne. Dakle, nema nijednog ozbiljnog prekršaja. Ovo je sad već polako, ali sigurno, silovanje zakona. Videćemo šta će da kažu sudije, članovi Saveta REM-a. Ja se nadam da mora biti po zakonu - rekao je Vučićević.
- Mada, videli smo danas, najavljuju u njihovim studentskim medijima, u medijima bliskoj studentskoj listi, čak inicijative ne samo za ukidanje Informer televizije, nego i za zabranu rada. Konkretno lično meni. Da budem zabranjen kao novinar i urednik na 5 do 10 godina. To nikad nigde nije bilo - istakao je.
Podsetimo, 10. novembra održana je sednica REM-a na kojoj su izrečene mere zabrane Informer televiziji - mera zabrane oglašavanja (oglasnih poruka) na 5 dana, kao i mera zabrane emitovanja prvog Kolegijuma na 10 dana i drugog Kolegijuma na 15 dana.
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