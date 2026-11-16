Društvo

POSLE PODNE NAM SLEDI PRODOR HLADNOG FRONTA: Kiša će pljuštati na istoku Srbije, posebno u ovim mestima

Д.К.

16. 11. 2026. u 11:21

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U SRBIJI je pretežno oblačno. Trenutne temperature kreću se od 5 do 10 stepeni. Zlatibor meri 9, Beograd 8, Sjenica 5, a Požega i Kopaonik 4°C.

ПОСЛЕ ПОДНЕ НАМ СЛЕДИ ПРОДОР ХЛАДНОГ ФРОНТА: Киша ће пљуштати на истоку Србије, посебно у овим местима

Foto: Tanjug/Rade Prelić

U narednim satima oblačnost sa kišom iz Podrinja premeštaće se preko dalje na severoistok preko Vojvodine.

Sredinom dana u Srbiji se očekuje jače naoblačenje, pa se posle podne i uveče u celoj zemlji očekuju kiša i pljuskovi.

Očekuju se padavine umerenog intenziteta.

Biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom, naročito u Metohiji.

Obilnije padavine očekuju se na severu i istoku Srbije, naročito u Vojvdodini, u Beogradu, u Pomoravlju, Podunavlju, u delovima Šumadije, u Braničevskom okrugu i u oblasti Homolja.

U ovim predelima očekuje se da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i do 100 km/h, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Kasnije posle podne sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni i biće u slabljenju.

Maksimalna temperatura biće danas od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni, u Timičkoj i Negotinskoj Krajini do 8 stepeni.

Usled očekivanih obilnih padavina i olujne košave, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Telegraf.rs)

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