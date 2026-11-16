POSLE PODNE NAM SLEDI PRODOR HLADNOG FRONTA: Kiša će pljuštati na istoku Srbije, posebno u ovim mestima
U SRBIJI je pretežno oblačno. Trenutne temperature kreću se od 5 do 10 stepeni. Zlatibor meri 9, Beograd 8, Sjenica 5, a Požega i Kopaonik 4°C.
U narednim satima oblačnost sa kišom iz Podrinja premeštaće se preko dalje na severoistok preko Vojvodine.
Sredinom dana u Srbiji se očekuje jače naoblačenje, pa se posle podne i uveče u celoj zemlji očekuju kiša i pljuskovi.
Očekuju se padavine umerenog intenziteta.
Biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom, naročito u Metohiji.
Obilnije padavine očekuju se na severu i istoku Srbije, naročito u Vojvdodini, u Beogradu, u Pomoravlju, Podunavlju, u delovima Šumadije, u Braničevskom okrugu i u oblasti Homolja.
U ovim predelima očekuje se da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i do 100 km/h, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Kasnije posle podne sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni i biće u slabljenju.
Maksimalna temperatura biće danas od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni, u Timičkoj i Negotinskoj Krajini do 8 stepeni.
Usled očekivanih obilnih padavina i olujne košave, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
(Telegraf.rs)
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