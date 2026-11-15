Društvo

PUTNIČKI TERMINALI JUTROS BEZ GUŽVE: Na teretnim kilometarske kolone, čeka se i po nekoliko sati

Д.К.

15. 11. 2026. u 07:14

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PREMA informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.

ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛИ ЈУТРОС БЕЗ ГУЖВЕ: На теретним километарске колоне, чека се и по неколико сати

Foto: Vyacheslav Saltayev/Alamy/Profimedia

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni jedino čekaju na GP Batrovci, na izlazu, 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila.

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

(Tanjug)

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