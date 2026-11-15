PUTNIČKI TERMINALI JUTROS BEZ GUŽVE: Na teretnim kilometarske kolone, čeka se i po nekoliko sati
PREMA informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.
Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni jedino čekaju na GP Batrovci, na izlazu, 180 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila.
Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
(Tanjug)
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