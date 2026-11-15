PUTNIČKI TERMINALI JUTROS BEZ GUŽVE: Na teretnim kilometarske kolone, čeka se i po nekoliko sati

Uroš Medić stigao je na UFC 334 u Njujorku posle četiri uzastopna nokauta u prvoj rundi, sa velikim ambicijama i željom da napravi još jedan korak ka samom vrhu velter kategorije. Ipak, u najvećoj borbi dosadašnje karijere nije uspeo da stigne do pobede. Duel sa iskusnim Kevinom Holandom završen je nerešenim rezultatom, a ključni trenutak bila su dva nedozvoljena udarca srpskog borca ispod pojasa, zbog kojih mu je oduzet jedan poen.