Društvo

BANAT I DONJE PODUNAVLJE BIĆE NA UDARU OLUJNOG VETRA: U ostatku Srbije danas oblačno vreme, ponegde moguća i kiša

Д.К.

15. 11. 2026. u 07:08

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U SRBIJI će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ujutro biti hladno ponegde sa slabim mrazem, mestimično i maglom, a u toku dana malo do umereno oblačno i toplije.

БАНАТ И ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ БИЋЕ НА УДАРУ ОЛУЈНОГ ВЕТРА: У остатку Србије данас облачно време, понегде могућа и киша

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima naoblačenje, ponegde sa kišom.

U Timočkoj Krajini oblačno i tmurno. Duvaće slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 8 stepeni.

U Beogradu jutro hladno, na širem području grada moguć je slab mraz, a u nižim predelima i kratkotrajna magla. U toku dana malo do umereno oblačno i vetrovito. Duvaće pretežno umeren, posle podne povremeno i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 1 do 3, a najviša dnevna oko 13 stepeni.

U toku naredne sedmice promenljivo oblačno, postepeno toplije i vetrovito, povremeno sa kišom, naročito u sredu i četvrtak. Duvaće slab i umeren, povremeno i jak pretežno južni i jugoistočni vetar. Od sledećeg vikenda suvo uz pad temperature.

(Tanjug)

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