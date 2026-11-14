Društvo

LEDENO JUTRO I MRAZ, A U DELOVIMA SRBIJE I OLUJNI UDARI: Zima kuca na vrata, oglasio se RHMZ

С.А.М.

14. 11. 2026. u 22:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DONOSIMO vam vremensku prognozu za sutra, u Srbiji i prestonici.

ЛЕДЕНО ЈУТРО И МРАЗ, А У ДЕЛОВИМА СРБИЈЕ И ОЛУЈНИ УДАРИ: Зима куца на врата, огласио се РХМЗ

Foto: Unsplash/Patrick Langwallner

U Srbiji će u nedelju, 15. novembra, jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazom i maglom, dok se tokom dana očekuje malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura kretaće se od minus tri do tri stepena, a najviša dnevna od osam do 14 stepeni-

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), posle podne se na jugu i jugozapadu zemlje očekuje jače naoblačenje, ponegde sa kišom, dok će se uveče oblačnost proširiti i na centralne predele. U Timočkoj Krajini biće oblačno i tmurno tokom celog dana.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, koji će u košavskom području povremeno biti jak. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju se udari olujne jačine.

U Beogradu će jutro biti hladno, a u nižim delovima grada moguća je i magla. Tokom dana očekuje se malo do umereno oblačno i vetrovito vreme, uz najvišu temperaturu do 13 stepeni. Jak jugoistočni vetar, odnosno košava, obeležiće vremenske prilike u prestonici.

Uveče se očekuje povećanje oblačnosti, ali se u samoj prestonici u nedelju ne prognoziraju značajnije padavine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA