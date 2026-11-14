LEDENO JUTRO I MRAZ, A U DELOVIMA SRBIJE I OLUJNI UDARI: Zima kuca na vrata, oglasio se RHMZ
DONOSIMO vam vremensku prognozu za sutra, u Srbiji i prestonici.
U Srbiji će u nedelju, 15. novembra, jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazom i maglom, dok se tokom dana očekuje malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura kretaće se od minus tri do tri stepena, a najviša dnevna od osam do 14 stepeni-
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), posle podne se na jugu i jugozapadu zemlje očekuje jače naoblačenje, ponegde sa kišom, dok će se uveče oblačnost proširiti i na centralne predele. U Timočkoj Krajini biće oblačno i tmurno tokom celog dana.
Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, koji će u košavskom području povremeno biti jak. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju se udari olujne jačine.
U Beogradu će jutro biti hladno, a u nižim delovima grada moguća je i magla. Tokom dana očekuje se malo do umereno oblačno i vetrovito vreme, uz najvišu temperaturu do 13 stepeni. Jak jugoistočni vetar, odnosno košava, obeležiće vremenske prilike u prestonici.
Uveče se očekuje povećanje oblačnosti, ali se u samoj prestonici u nedelju ne prognoziraju značajnije padavine.
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