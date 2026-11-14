OD MINUSA I SNEGA DO RAZVEDRAVANJA: Na Kopaoniku jutros -4, u nižim predelima kiša i tmurno vreme - evo kakav nas preokret čeka narednih dana
OVOG jutra na severu Srbije i u Beogradu je vedro. U ostalim predelima Srbije je oblačno i tmurno, ponegde sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.
U toku prepodneva kiša će padati na jugoistoku Srbije, a iznad 500-600 metara u ovim predelima padaće sneg.
Slab sneg očekuje se ponegde i na jugozapadu Srbije.
Trenutne temperature kreću se od 4 do 8 stepeni, u Beogradu je 6 stepeni.
Zlatibor i Sjenica mere 0 stepeni, a na Kopaoniku je -4.
U toku dana u svim predelima očekuje se razvedravanje.
Maksimalna temperatura biće od 5 do 10 stepeni.
Narednih dana toplije, uz česta naoblačenja sa kišom i pljuskovima.
(Telegraf.rs)
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