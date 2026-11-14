Društvo

OD MINUSA I SNEGA DO RAZVEDRAVANJA: Na Kopaoniku jutros -4, u nižim predelima kiša i tmurno vreme - evo kakav nas preokret čeka narednih dana

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 09:51

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OVOG jutra na severu Srbije i u Beogradu je vedro. U ostalim predelima Srbije je oblačno i tmurno, ponegde sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

ОД МИНУСА И СНЕГА ДО РАЗВЕДРАВАЊА: На Копаонику јутрос -4, у нижим пределима киша и тмурно време - ево какав нас преокрет чека наредних дана

FOTO: GROK AI

U toku prepodneva kiša će padati na jugoistoku Srbije, a iznad 500-600 metara u ovim predelima padaće sneg.

Slab sneg očekuje se ponegde i na jugozapadu Srbije.

Trenutne temperature kreću se od 4 do 8 stepeni, u Beogradu je 6 stepeni.

Zlatibor i Sjenica mere 0 stepeni, a na Kopaoniku je -4.

U toku dana u svim predelima očekuje se razvedravanje.

Maksimalna temperatura biće od 5 do 10 stepeni.

Narednih dana toplije, uz česta naoblačenja sa kišom i pljuskovima.

(Telegraf.rs)

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