DANAS SU SVETI VRAČI, KOZMA I DAMJAN: Izgovorite ove reči za ozdravljenje i spas od svih bolesti

SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava mučenike Svetog Kozmu i Damjana, poznatije kao svete Vrače.

Foto: SPC

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici širom sveta danas obeležavaju praznik posvećen Kozmi i Damjanu, u narodu poznat kao Vračevi ili Vrači. Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Današnji dan je po narodnom verovanju dobar za molitvu za ozdravljenje.

Svetitelji su pomagali i lečili ne tražeći za uzvrat ništa “radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi” pa su u narodu poznati kao sveti Besrebrenici. Lečeći, preobraćali su ljude u hrišćansku veru.

Njihovo ime vezuje se za jedno od najprepoznatljivijih obeležja njihovog žitija pomagali su ljudima ne tražeći novac za svoje usluge, zbog čega su dobili naziv besrebrenici.

Reč "besrebrenici" potiče od reči srebro, koje je nekada označavalo i novac, odnosno bogatstvo. Naziv se zato odnosi na one koji za svoju pomoć nisu uzimali naknadu. U crkvenom predanju, Kozma i Damjan nisu koristili lekarsko znanje radi sticanja materijalne koristi, već su lečenje smatrali načinom služenja Bogu i bližnjima.

Narodna verovanja

U narodu postoji verovanje da na ovaj praznik treba izgovoriti molitvu za ozdravljenje, ali i da je dobro raditi teške fizičke poslove i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće. Kako su Kozma i Damjan celog života isceljivali bolesne, vlada verovanje da na današnji dan treba izgovoriti molitvu za ozdravljenje.

Molitva

K vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja.

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