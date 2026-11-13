OPREZ ZA VOZAČE: Policija najavila veliku akciju na svim putevima

PRIPADNICI saobraćajne policije sprovodiće mere pojačane kontrole tokom predstojećeg vikenda, kada se zbog završetka školskog raspusta očekuje znatno veći broj vozila na svim važnijim putnim pravcima i graničnim prelazima u Srbiji.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Ova akcija dolazi nakon još jednog teškog dana na srpskim putevima - tokom prethodna 24 sata evidentirane su ukupno 53 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba izgubila život, dok su 34 učesnika u saobraćaju povređena.

Kako ističu iz Uprave saobraćajne policije, cilj pojačanih aktivnosti je očuvanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a fokus patrola biće na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najčešće dovode do teških posledica:

prekoračenje dozvoljene brzine,

vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci,

nekorišćenje sigurnosnog pojasa,

nepropisno preticanje.

Oprez zbog mraza, magle i gužvi

Iz policije apeluju na vozače da budu strpljivi zbog najavljenih gužvi, da striktno poštuju propise, prilagode brzinu stanju na kolovozu i da za volan ne sedaju umorni.

S obzirom na niske temperature, pojavu mraza i magle, vozačima se savetuje da pre polaska na put obavezno provere tehničku ispravnost svojih automobila i koriste propisanu zimsku opremu.

Poseban apel upućen je roditeljima da decu prevoze isključivo na zakonom propisan način, uz korišćenje odgovarajućih auto-sedišta i pojaseva.

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