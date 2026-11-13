Društvo

OPREZ ZA VOZAČE: Policija najavila veliku akciju na svim putevima

К.Л.С

13. 11. 2026. u 09:02

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PRIPADNICI saobraćajne policije sprovodiće mere pojačane kontrole tokom predstojećeg vikenda, kada se zbog završetka školskog raspusta očekuje znatno veći broj vozila na svim važnijim putnim pravcima i graničnim prelazima u Srbiji.

ОПРЕЗ ЗА ВОЗАЧЕ: Полиција најавила велику акцију на свим путевима

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Ova akcija dolazi nakon još jednog teškog dana na srpskim putevima - tokom prethodna 24 sata evidentirane su ukupno 53 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba izgubila život, dok su 34 učesnika u saobraćaju povređena.

Kako ističu iz Uprave saobraćajne policije, cilj pojačanih aktivnosti je očuvanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a fokus patrola biće na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najčešće dovode do teških posledica:

  • prekoračenje dozvoljene brzine,
  • vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci,
  • nekorišćenje sigurnosnog pojasa,
  • nepropisno preticanje.
  • Oprez zbog mraza, magle i gužvi

Iz policije apeluju na vozače da budu strpljivi zbog najavljenih gužvi, da striktno poštuju propise, prilagode brzinu stanju na kolovozu i da za volan ne sedaju umorni.

S obzirom na niske temperature, pojavu mraza i magle, vozačima se savetuje da pre polaska na put obavezno provere tehničku ispravnost svojih automobila i koriste propisanu zimsku opremu.

Poseban apel upućen je roditeljima da decu prevoze isključivo na zakonom propisan način, uz korišćenje odgovarajućih auto-sedišta i pojaseva.

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