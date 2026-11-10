VELIKA GUŽVA NA GRANICAMA: Teretnjaci čekaju satima na ovim prelazima

PREM poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima nema dužih zadržavanja vozila, dok teretnjaci čekaju na izlazu iz zemlje do tri sata, navodi se u izveštaju AMSS.

Foto: Werner Otto/Alamy/Profimedia

Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila zadržavaju se po 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

(Tanjug)

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