Društvo

VELIKA GUŽVA NA GRANICAMA: Teretnjaci čekaju satima na ovim prelazima

Д.К.

10. 11. 2026. u 12:10

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PREM poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima nema dužih zadržavanja vozila, dok teretnjaci čekaju na izlazu iz zemlje do tri sata, navodi se u izveštaju AMSS.

ВЕЛИКА ГУЖВА НА ГРАНИЦАМА: Теретњаци чекају сатима на овим прелазима

Foto: Werner Otto/Alamy/Profimedia

Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila zadržavaju se po 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

(Tanjug)

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