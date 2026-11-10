OGLASILA SE BANKA POŠTANSKE ŠTEDIONICE: Obustavljen prijem zahteva za kredite za mlade

STAMBENI krediti za mlade sa 1 odsto učešća privremeno su obustavljeni u Poštanskoj štedionici zbog popunjene kvote od 440 miliona evra, a nastavak prijava zavisi od odobrenja dodatnih sredstava države.

Foto: Z. Jovanović

Mladi koji planiraju kupovinu prve nekretnine uz pomoć državnog programa subvencionisanih stambenih kredita sa učešćem od svega jedan odsto trenutno su u neizvesnosti. Banka Poštanska štedionica, u kojoj je do sada podnet najveći broj zahteva, privremeno je obustavila prijem novih prijava jer je dostignuta raspoloživa kvota od 440 miliona evra.

To, međutim, ne znači da je državni program definitivno završen. Banka je već zatražila dodatna sredstva iz ukupnog garantnog okvira od 900 miliona evra, a ukoliko zahtev bude odobren, mogla bi ponovo da počne da prima nove klijente.

Poštanska štedionica obustavila nove prijave, kvota od 440 miliona evra popunjena

Banka Poštanska štedionica objavila je na svom sajtu da privremeno obustavlja prijem novih zahteva za subvencionisane stambene kredite za mlade.

Razlog je dostizanje raspoložive kvote od 440 miliona evra, u koju ulaze već odobreni krediti, kao i zahtevi koji su trenutno u obradi.

Iz banke poručuju da je reč o privremenoj meri koja je doneta radi odgovornog upravljanja raspoloživim sredstvima i zaštite interesa klijenata.

Do sada je za ovaj program u Poštanskoj štedionici konkurisalo oko 5.300 mladih.

Banka je, kako navodi u obaveštenju, još prošle nedelje Ministarstvu finansija uputila zahtev za dodatnu alokaciju sredstava iz ukupnog garantnog okvira programa, koji iznosi 900 miliona evra.

Ukoliko dodatna sredstva budu odobrena, Poštanska štedionica je spremna da odmah nastavi prijem novih zahteva.

Važno je i to da će svi zahtevi koji su već primljeni i nalaze se u obradi biti nastavljeni u skladu sa uslovima programa i procedurama banke.

Da li će mladi ponovo moći da konkurišu za kredit?

Za sada nema potvrde kada bi prijem novih zahteva mogao da bude nastavljen.

Prema informacijama koje je objavio Forbes Srbija, i klijenti pojedinih drugih banaka prethodnih dana dobijali su obaveštenja da su raspoložive kvote popunjene i da se nove prijave neće primati.

Poslednji radni dan prošle nedelje, petak, praktično je bio poslednja prilika za dostavljanje dokumentacije u pojedinim ekspoziturama.

Prema navodima izvora Forbsa, poslednjih dana usporena je i obrada zahteva, odnosno donošenje odluka o odobravanju kredita, piše Forbs Srbija.

Redakcija Forbsa obratila se Ministarstvu finansija i Poštanskoj štedionici sa pitanjima o daljoj sudbini programa, broju odobrenih kredita i zahtevima koji su još u proceduri. Odgovori do zaključenja njihovog teksta nisu stigli.

Država povećala garantnu šemu na 900 miliona evra

Program subvencionisanih stambenih kredita za mlade pokrenut je u martu 2025. godine, sa ciljem da mladima olakša kupovinu prve nekretnine.

Početni garantni okvir iznosio je 400 miliona evra, a procenjivalo se da bi tim novcem mogla da se podrži kupovina do 5.500 stanova.

Zbog velikog interesovanja, garantna šema je najpre proširena za dodatnih 200 miliona evra, čime je dostigla 600 miliona evra.

Sredinom juna Skupština Srbije usvojila je izmene zakona kojima je ukupan garantni okvir povećan na 900 miliona evra.

Tada je ministar finansija Siniša Mali izjavio da je za nešto više od godinu dana, odnosno od početka programa, oko 7.500 mladih rešilo stambeno pitanje uz pomoć ove mere.

Najviše nekretnina kupljeno je u Beogradu, a zatim u Novom Sadu. Slede Subotica, Niš, Zrenjanin i Pančevo.

Ko ima pravo na subvencionisani stambeni kredit za mlade?

Prema pravilima programa, za kredit mogu da konkurišu državljani Srbije od navršenih 20 godina do dana pre 36. rođendana, pod uslovom da kupuju svoju prvu stambenu nepokretnost.

Maksimalni iznos kredita koji je obuhvaćen programom iznosi 100.000 evra.

Pravo na prijavu imaju:

Zaposleni na neodređeno vreme.

Poljoprivrednici.

Preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti.

Samostalni umetnici.

Zaposleni na određeno vreme, uz solidarno jemstvo kreditno sposobnog fizičkog lica.

Nezaposleni, takođe uz jemstvo kreditno sposobnog fizičkog lica.

Rok otplate kredita može da bude od 72 do 480 meseci, odnosno od šest do 40 godina.

Jedna od najvećih pogodnosti programa jeste minimalno učešće od jedan odsto vrednosti nekretnine, što je mladima omogućilo da do stambenog prostora dođu uz znatno manje početne troškove.

Stan kupljen uz državnu subvenciju ne sme da se izdaje šest godina

Program podrazumeva i određena ograničenja za korisnike kredita.

Naime, tokom prvih šest godina odobrenog kredita korisnik ne sme da proda stan niti da ga iznajmljuje. U tom periodu dužan je da u kupljenoj nekretnini živi.

Ovaj uslov predstavlja jednu od ključnih obaveza za sve koji koriste državnu subvenciju.

Prema ranijim podacima i iskustvima sagovornika Forbsa, među najtraženijim nekretninama u okviru programa bili su stanovi površine od 40 do 65 kvadratnih metara.

Šta sada treba da znaju mladi koji planiraju kupovinu stana?

Najvažnije je da program nije zvanično ukinut, ali da je prijem novih zahteva u Poštanskoj štedionici privremeno zaustavljen zbog popunjavanja raspoložive kvote.

Dalji nastavak prijava zavisi od odluke Ministarstva finansija o eventualnoj dodatnoj alokaciji sredstava.

Mladi koji su već predali dokumentaciju i čiji su zahtevi u obradi ne bi trebalo da budu obuhvaćeni ovom obustavom, jer je banka najavila da će nastaviti njihovu obradu.

Za one koji tek planiraju kupovinu prve nekretnine, ostaje da se sačeka zvanična informacija o tome da li će i kada biti omogućeno podnošenje novih zahteva.

(Bizportal)