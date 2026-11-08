AKCIJA NA BOVANSKOM JEZERU: Ronioci Žandarmerije tragaju za utopljenom osobom
RONIOCI Ronilačke jedinice Žandarmerije tragaju za osobom za koju se sumnja da se utopila u Bovanskom jezeru u istočnoj Srbiji, prenosi RTS.
Za sada nema više zvaničnih informacija o okolnostima događaja, niti o identitetu osobe za kojom se traga.
Bovansko jezero nalazi se između Aleksinca i Sokobanje, u dolini reke Moravice, u podnožju planine Rtanj.
Reč je o veštačkoj akumulaciji nastaloj izgradnjom brane 1978. godine, koja ima važnu ulogu u vodosnabdevanju ovog područja.
Potrage za nestalim osobama u jezerima i rekama mogu biti veoma zahtevne zbog smanjene vidljivosti pod vodom, dubine i konfiguracije dna.
Ronilačka jedinica Žandarmerije u takvim akcijama koristi specijalizovanu opremu i obučene ronioce, a trajanje potrage zavisi od uslova na terenu i raspoloživih informacija.
Više informacija o aktuelnoj potrazi očekuje se nakon zvaničnih saopštenja nadležnih službi.
(RTS)
BONUS VIDEO: U TOKU POTRAGA ZA NESTALIM MLADIĆIMA: Policija uveliko pretražuje Dunav
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)