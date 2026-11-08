AKCIJA NA BOVANSKOM JEZERU: Ronioci Žandarmerije tragaju za utopljenom osobom

RONIOCI Ronilačke jedinice Žandarmerije tragaju za osobom za koju se sumnja da se utopila u Bovanskom jezeru u istočnoj Srbiji, prenosi RTS.

Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Za sada nema više zvaničnih informacija o okolnostima događaja, niti o identitetu osobe za kojom se traga.

Bovansko jezero nalazi se između Aleksinca i Sokobanje, u dolini reke Moravice, u podnožju planine Rtanj.

Reč je o veštačkoj akumulaciji nastaloj izgradnjom brane 1978. godine, koja ima važnu ulogu u vodosnabdevanju ovog područja.

Potrage za nestalim osobama u jezerima i rekama mogu biti veoma zahtevne zbog smanjene vidljivosti pod vodom, dubine i konfiguracije dna.

Ronilačka jedinica Žandarmerije u takvim akcijama koristi specijalizovanu opremu i obučene ronioce, a trajanje potrage zavisi od uslova na terenu i raspoloživih informacija.

Više informacija o aktuelnoj potrazi očekuje se nakon zvaničnih saopštenja nadležnih službi.

(RTS)

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