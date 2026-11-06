TRUDNICA PREMINULA U KRALJEVU: Bila u četvrtom mesecu trudnoće

TRUDNICA iz Kraljeva, koja je bila u četvrtom mesecu trudnoće, preminula je 3. novembra u Opštoj bolnici ''Studenica'' u Kraljevu.

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Ona je, kako se saznaje, sahranjena juče na Novom groblju u Kraljevu.

- Umrla je za kratko vreme. Njena porodica je van sebe - navodi izvor.

Saznanja je potvrdila uprava ove zdravstvene ustanove.

- Ekipa hitne medicinske pomoći je 3. novembra sa terena, pod merama reanimacije, bez znakova života, u Opštu bolnicu "Studenica" dovezla trudnicu u četvrtom mesecu trudnoće. Na prijemnom odeljenju Hirurške bolnice ih je dočekala anesteziološka ekipa, koja je nastavila reanimaciju. Pored preduzetih mera reanimacije pacijentkinja je preminula - navela je za Kurir v.d. direktora OB "Studenica" msc. dr Mirjana Krčevinac i dodala:

- Preduzete su sve zakonske mere i procedure, a naložena je unutrašnja kontrola kvaliteta stručnog rada, koja je u toku - dodala je dr Krčevinac.

(Kurir)