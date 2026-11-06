Društvo

TRUDNICA PREMINULA U KRALJEVU: Bila u četvrtom mesecu trudnoće

М.К.

06. 11. 2026. u 15:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TRUDNICA iz Kraljeva, koja je bila u četvrtom mesecu trudnoće, preminula je 3. novembra u Opštoj bolnici ''Studenica'' u Kraljevu.

ТРУДНИЦА ПРЕМИНУЛА У КРАЉЕВУ: Била у четвртом месецу трудноће

Foto: AI generated

Ona je, kako se saznaje, sahranjena juče na Novom groblju u Kraljevu.

- Umrla je za kratko vreme. Njena porodica je van sebe - navodi izvor.

Saznanja je potvrdila uprava ove zdravstvene ustanove.

- Ekipa hitne medicinske pomoći je 3. novembra sa terena, pod merama reanimacije, bez znakova života, u Opštu bolnicu "Studenica" dovezla trudnicu u četvrtom mesecu trudnoće. Na prijemnom odeljenju Hirurške bolnice ih je dočekala anesteziološka ekipa, koja je nastavila reanimaciju. Pored preduzetih mera reanimacije pacijentkinja je preminula - navela je za Kurir v.d. direktora OB "Studenica" msc. dr Mirjana Krčevinac i dodala:

- Preduzete su sve zakonske mere i procedure, a naložena je unutrašnja kontrola kvaliteta stručnog rada, koja je u toku - dodala je dr Krčevinac.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge