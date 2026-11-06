REM DONEO ODLUKU: Pokrenuti ispitni postupci protiv TV Informer,Kurir,B92 i K1,nema osnova za TV Tanjug
ČLANOVI Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneli su danas odluke o pokretanju ispitnih postupaka protiv televizija Informer, Kurir, B92 i K1, dok je na osnovu izveštaja Službe za nadzor i analizu ocenjeno da nema osnova za pokretanje ispitnog postupka po drugoj prijavi protiv K1, kao ni protiv TV Tanjug.
Članovi Saveta REM-a su doneli odluku da u slučaju prijave protiv TV N1 upute dopis regulatoru u Luksemburgu kod koga je, kako je navedeno, registrovana nadležnost. Prijava protiv N1 se odnosi na Jutarnji program na toj televiziji u kojem je stavove izneo Božo Prelević. Odluke o pokretanju ispitnih postupaka protiv TV Infomer donete su zbog kršenja pravila medijskog izveštavanja tokom predizborne kampanje, kao i zbog kršenja izborne tišine, a zbog emisije Info jutro 9. oktobra. Na sednici je doneta jednoglasna odluka o pokretanju postupka protiv TV Informer u vezi sa emisijom ''Srpski dnevnik'' emitovanom 25. septembra uz obrazloženje da je reč o prikrivenom izbornom programu i da se izvesnom licu na teret stavlja pokušaj izvršenja teškog krivičnog dela.
U slučaju TV Kurir B92 i K1 ispitni postupak je pokrenut zbog kršenja pravila u predizbornoj kampanji. Za TV Kurir zbog emisije Puls Srbije 7. oktobra, za K1 zbog emisije Uranak 4. oktobra, a B92 zbog emisije Vesti 4. oktobra. Za drugu prijavu protiv televizije K1 ocenjeno je da nema osnova, a odnosila se na informativni program emitovan 4. oktobra, a prijava protiv TV Tanjug takođe nije pokrenuta, jer nema osnova, a odnosila se na to da je u izveštaju u emisiji ''Tanjug Tačno'' korišćen termin ''blokaderi''.
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