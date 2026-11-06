ZA VIKEND VEDRO, A ONDA SLEDI OBRT: Cikloni sa Atlantika i Mediterana nam donose pljuskove, evo i kada
VIKEND pred nama doneće Srbiji stabilno i vedro vreme.
Prvi dan vikenda doneće hladno vreme i temperature od 8 do 12 stepeni, a ujutro se očekuje i mraz. Mraz se očekuje i u nedelju ujutro, ali će tokom dana biti toplije. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.
Već u ponedeljak stižu oblaci sa zapada, a zajedno sa njima sa jugozapada i prolazna kiša.
Sledeće sedmice Srbiju pod uticajem ciklona sa Atlantika i Mediterana očekuju česta naoblačenja sa kišom i pljuskovima.
Početak sedmice doneće pad temperature vazduha, a u nastavku sedmice temperature će biti u porastu.
Izražena južna strujanja doneće i veoma toplu vazdušnu masu, ali će i dalje biti kišovito, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Najtoplije će biti u petak, kada će maksimalna temperatura iznositi do 20 °C, a usled fenskog efekta lokalno u Podrinju i do 23 °C.
Po prolasku hladnog fronta uspostaviće se severozapadno visinsko strujanje i temperature će biti u osetnijem padu.
Oko 15. novembra, prema trenutnim prognozama, usledilo bi to zahlađenje, ali bi sneg padao samo na planinama na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.
Iako se zahlađenje za 10 stepeni očekuje i u gradovima u niziji, sneg se ne očekuje, a uslediće i prestanak kiše, pa bi bilo suvo, ali osetno hladnije, uz maksimalne temperature ispod 10 stepeni.
Dakle, pred nama je stabilan vikend, ali će sledeća sedmica biti veoma promenljiva, sa čestim padavinama i velikim temperaturnim oscilacijama.
(Telegraf)
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