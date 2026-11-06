Društvo

ZA VIKEND VEDRO, A ONDA SLEDI OBRT: Cikloni sa Atlantika i Mediterana nam donose pljuskove, evo i kada

Д.К.

06. 11. 2026. u 14:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIKEND pred nama doneće Srbiji stabilno i vedro vreme.

ЗА ВИКЕНД ВЕДРО, А ОНДА СЛЕДИ ОБРТ: Циклони са Атлантика и Медитерана нам доносе пљускове, ево и када

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prvi dan vikenda doneće hladno vreme i temperature od 8 do 12 stepeni, a ujutro se očekuje i mraz. Mraz se očekuje i u nedelju ujutro, ali će tokom dana biti toplije. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.

Već u ponedeljak stižu oblaci sa zapada, a zajedno sa njima sa jugozapada i prolazna kiša.

Sledeće sedmice Srbiju pod uticajem ciklona sa Atlantika i Mediterana očekuju česta naoblačenja sa kišom i pljuskovima.

Početak sedmice doneće pad temperature vazduha, a u nastavku sedmice temperature će biti u porastu.

Izražena južna strujanja doneće i veoma toplu vazdušnu masu, ali će i dalje biti kišovito, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Najtoplije će biti u petak, kada će maksimalna temperatura iznositi do 20 °C, a usled fenskog efekta lokalno u Podrinju i do 23 °C.

Po prolasku hladnog fronta uspostaviće se severozapadno visinsko strujanje i temperature će biti u osetnijem padu.

Oko 15. novembra, prema trenutnim prognozama, usledilo bi to zahlađenje, ali bi sneg padao samo na planinama na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

Iako se zahlađenje za 10 stepeni očekuje i u gradovima u niziji, sneg se ne očekuje, a uslediće i prestanak kiše, pa bi bilo suvo, ali osetno hladnije, uz maksimalne temperature ispod 10 stepeni.

Dakle, pred nama je stabilan vikend, ali će sledeća sedmica biti veoma promenljiva, sa čestim padavinama i velikim temperaturnim oscilacijama.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RASPUST OD SREDE: Đaci odmaraju pet dana
Društvo

0 0

RASPUST OD SREDE: Đaci odmaraju pet dana

JESENjI raspust za učenike osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije počinje u sredu 11. novembra, a završava se u petak, 13. novembra. Školarci odmaraju jer se obeležava Dan primirja u Prvoim svetskom ratu, a zajedno sa vikendom u školu neće ići pet dana.

06. 11. 2026. u 12:33

NAŠ OBIČAJ DOBIO MEĐUNARODNO PRIZNANJE: Ono što mi podrazumevamo Unesko je uvrstio u kulturnu baštinu čovečanstva
Društvo

0 0

NAŠ OBIČAJ DOBIO MEĐUNARODNO PRIZNANJE: Ono što mi podrazumevamo Unesko je uvrstio u kulturnu baštinu čovečanstva

POSTOJE običaji koji su toliko duboko ukorenjeni u svakodnevni život da o njihovom značaju gotovo i ne razmišljamo. Za mnoge porodice u Srbiji oni predstavljaju nešto što se podrazumeva, dok strancima često deluju neobično i bude veliko interesovanje. Jedna takva tradicija dobila je i međunarodno priznanje, kada ju je Unesko 2014. godine uvrstio na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.

06. 11. 2026. u 11:59

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP NAREDIO NAPAD NA IRAN? Američki nosač aviona kreće ka Bliskom istoku - sprema li se nova eskalacija sukoba

TRAMP NAREDIO NAPAD NA IRAN? Američki nosač aviona kreće ka Bliskom istoku - sprema li se nova eskalacija sukoba