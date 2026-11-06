Partizan bez važnog igrača protiv Makabija
LOŠE vesti za crno-bele!
Centar Partizana Kevarijus Hejs požalio se na bolove u ramenu samo dan posle utakmice sa Klužom i njegov nastup na meču protiv Makabija je neizvestan.
Prema saznanjima sajta Mocart sport, Hejs će teško igrati večeras protiv Makabija, jer ovakva vrsta povrede zahteva strogo mirovanje.
To stavlja trenera Partizana Đoana Penjaroju u veoma nezavidnu poziciju, jer crno-beli već imaju dosta problema kada je pozicija centra u pitanju.
Toni Džekiri se neće skoro vratiti na teren, a od prvog kola povređen je i Derek Vilis.
To praktično znači, da je Partizan ostao samo na Žofriju Lovernju, koji je jedini centar u sastavu za duel protiv Makabija.
Tu može da mu pomogne Nikola Tanasković, koji je pokazao da može korektno da odigra na toj poziciji.
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