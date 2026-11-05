MUP upozorava na povećan rizik od požara tokom grejne sezone: Ovo su mere koje treba da preduzmete

SA početkom hladnijih dana i češćim korišćenjem grejnih tela raste i opasnost od požara u stambenim objektima.

foto Laslo Kiš

MUP je uputio apel građanima da obrate pažnju na nekoliko važnih pravila bezbednosti, jer i svakodnevne navike mogu dovesti do ozbiljnih posledica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je da se od početka do kraja grejne sezone povećava broj požara na građevinskim objektima, zbog čega je pozvalo građane da provere ispravnost grejnih uređaja i instalacija i pridržavaju se mera zaštite od požara.

Posebno se naglašava važnost redovne provere dimnjaka i peći na čvrsto gorivo, kao i oprez pri korišćenju električnih grejalica. One ne bi trebalo da ostanu uključene bez nadzora, dok nameštaj i druge zapaljive materijale treba udaljiti od grejnih tela.

Na šta posebno treba obratiti pažnju tokom grejne sezone

MUP savetuje građanima da ne odlažu pepeo u plastične kontejnere niti u blizini zapaljivih materijala. Takođe, malu decu ne treba ostavljati bez nadzora u prostorijama u kojima se nalaze peći na čvrsto gorivo ili električne grejalice.

Poseban oprez potreban je i prilikom korišćenja električnih uređaja. Ne treba ih ostavljati uključene bez nadzora, a prilikom izlaska iz kuće potrebno je isključiti ih. Građanima se savetuje i da ne preopterećuju električne instalacije.

U slučaju da primete požar u stambenom ili drugom građevinskom objektu, građani treba odmah da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193 i da postupaju u skladu sa savetima vatrogasaca-spasilaca.

(rt.rs)

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