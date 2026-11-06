Beograd domaćin evropske džudo elite: Srbija juriša na novu medalju

Beograd će ovog vikenda biti centar evropskog džudoa. U hali „Aleksandar Nikolić“ 7. i 8. novembra biće održana dva velika takmičenja – Evropsko prvenstvo mešovitih timova i Evropsko prvenstvo u inkluzivnom džudou.

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Domaćin oba šampionata je Džudo savez Srbije, pod pokroviteljstvom Evropske džudo unije.

Subota je rezervisana za okršaje najboljih evropskih reprezentacija u mešovitoj konkurenciji, a Srbija će pred domaćom publikom pokušati da ponovi uspeh od pre dve godine, kada je na Evropskom prvenstvu u Zagrebu osvojila bronzanu medalju.

Srpski tim predvodiće iskusni reprezentativci, među kojima su Nemanja Majdov, Milica Žabić i Marica Perišić. U muškoj konkurenciji, do 73 kilograma nastupaće Bajsangur Bagajev i Mateja Stošić, do 90 kilograma Boris Rutović i Nemanja Majdov, a u kategoriji preko 90 kilograma Vidak Maljević i Igor Vračar.

U ženskom delu ekipe, do 57 kilograma boriće se Marica Perišić i Ana Čobanović, do 70 kilograma Aleksandra Andrić i Jovana Čakarević, dok su za kategoriju preko 70 kilograma prijavljene Milica Žabić i Jovana Stjepanović.

Sa klupe će reprezentaciju predvoditi Bojan Došen i Đorđe Tomić.

Došen je pre dve godine bio jedan od junaka osvajanja evropske bronze u Zagrebu, a sada će pokušati da do novog odličja stigne u trenerskoj ulozi.

- Evropsko prvenstvo u Zagrebu ostalo je u prelepom sećanju jer smo tada svi zajedno ispisali istoriju. Posebno mi je drago jer sam u tom meču odluke prelomio i doneo važnu pobedu. Iako je džudo individualni sport, ovakva ekipna nadmetanja nose posebnu draž i tu se vidi jedinstvo ekipe. To je upravo ono što srpske džudiste krasi, jer uvek funkcionišemo po principu svi za jednog, jedan za sve - poručio je Došen.

Da put do medalje neće biti nimalo lak, upozorava Đorđe Tomić, koji posebno izdvaja Francusku, Gruziju i Rusiju kao reprezentacije koje redovno konkurišu za najviši plasman.

- Najbolje reprezentacije Evrope su učesnici Prvenstva. Francuska, Gruzija i Rusija uvek pretenduju na medalje, ali nikako ne treba zaboraviti ni ostale vrhunske ekipe. Kada izađe žreb, imaćemo jasniju sliku. Naši momci i devojke daće sve od sebe na tatamiju jer, kao i uvek, žele da se predstave u najboljem svetlu - istakao je Tomić.

Evropsko prvenstvo mešovitih timova igraće se po klasičnom kup sistemu, a takmičari će moći da nastupe u svojoj težinskoj kategoriji ili u prvoj višoj. Pored Srbije, među prijavljenim reprezentacijama su Austrija, Belorusija, Francuska, Gruzija, Grčka, Mađarska, Italija, Rumunija, Rusija, Turska i Ukrajina.

Borbe počinju u subotu od 9.30 časova, dok je finalni blok zakazan za 16 časova. Najpre će biti održani dueli za dve bronzane medalje, a zatim i veliko finale.

Nedelja donosi Evropsko prvenstvo u inkluzivnom džudou, na kojem će učestvovati 157 takmičara iz 18 zemalja. Srbiju će predstavljati Andrija Luković, Kosta Mladenović, Milan Slović, Vojin Mitić, Milica Janković, Vanja Rančić, Mia Petreš, Đorđe Jovanović, Dimitrije Savić, Strahinja Džinić, Vinko Lemić i Stipan Saulić.

Predsednica Komisije Džudo saveza Srbije za razvoj i unapređenje džudoa za osobe sa invaliditetom Sajonela Krga podsetila je na dosadašnje uspehe srpskih predstavnika u ovoj oblasti.

Srđan Vucelja osvojio je srebrnu medalju na prvom Evropskom prvenstvu u inkluzivnom džudou 2024. godine u holandskom Venraju, dok su Vinko Lemić i Uglješa Vukobratović ove godine stigli do bronze na Evropskom prvenstvu u katama u Sarajevu, u disciplini prilagođene Nage-no-kate.

Džudo savez Srbije, pored takmičenja u borbama, posebnu pažnju posvećuje i razvoju takmičenja u katama za osobe sa invaliditetom.

Pred srpskim džudistima su tako dva dana velikih izazova, a domaći teren i podrška sa tribina hale „Aleksandar Nikolić“ mogli bi da budu važan adut u borbi za nova evropska odličja.