Društvo

ZIMA NA PRAGU: Sutra nigde bez kišobrana, spremite i debele jakne

Танјуг

30. 10. 2026. u 12:47

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U SRBIJI će u subotu 31. oktobra biti oblačno i hladno, povremeno s kišom, u planinskim predelima i sa kišom i sa snegom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

ЗИМА НА ПРАГУ: Сутра нигде без кишобрана, спремите и дебеле јакне

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od sedam do 14 stepeni.

U Beogradu će biti hladno i oblačno, povremeno sa kišom, sa jačim padavinama od popodneva i najvišom dnevnom temperaturom do 10 stepeni.

Do 5. novembra zadržaće se hladno i kišovito vreme, u planinskim predelima moguće su mešovite padavine - kiša i sneg, a nakon četvrtka očekuje se prestanak padavina i razvedravanje.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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