Društvo

BEZ STRUJE I PO DEVET SATI: Ova naselja u Srbiji biće danas u potpunom mraku

Jelena Ždralić

30. 10. 2026. u 13:02

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ZBOG planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, veći broj naselja u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu danas će ostati bez električne energije, i to u pojedinim mestima i po devet sati, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.

БЕЗ СТРУЈЕ И ПО ДЕВЕТ САТИ: Ова насеља у Србији биће данас у потпуном мраку

Foto: Tanjug/AP Photo

Na području Čačka od 8 do 17 časova bez struje će biti potrošači u Katrgi, dok će u opštini Lučani od 8 časova isključenje obuhvatiti Beli kamen i Lukoviće.

U Gornjem Milanovcu od 9 do 16 časova napajanja neće imati: Nakučani, Šilopaj, Kriva Reka, Davidovica, Cerova i Mutanj.

U Zlatiborskom okrugu najduže će čekati potrošači iz užičkog Lunovog Sela i zaseoka Antonijevići, koji će bez struje biti od 8 do 16 časova, a od 8 do 15 časova i deo Drežnika – Lijeskići, Severovo i potrošači preko Rzava.

U Bajinoj Bašti od 9 do 16 časova bez struje ostaje naselje Šljivovica na Tari, dok će u Požegi od 10 do 14.30 časova isključenje obuhvatiti deo Karađorđeve ulice (brojevi 1, 3, 5 i 5/1 i leva strana do raskrsnice sa Ulicom cara Lazara), kao i deo naselja Treći reon koje se napaja sa trafostanice "Ratko Mitrović".

Iz Elektrodistribucije napominju da će napajanje biti uspostavljeno odmah po završetku radova, a moguće i ranije.

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