BEZ STRUJE I PO DEVET SATI: Ova naselja u Srbiji biće danas u potpunom mraku
ZBOG planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, veći broj naselja u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu danas će ostati bez električne energije, i to u pojedinim mestima i po devet sati, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.
Na području Čačka od 8 do 17 časova bez struje će biti potrošači u Katrgi, dok će u opštini Lučani od 8 časova isključenje obuhvatiti Beli kamen i Lukoviće.
U Gornjem Milanovcu od 9 do 16 časova napajanja neće imati: Nakučani, Šilopaj, Kriva Reka, Davidovica, Cerova i Mutanj.
U Zlatiborskom okrugu najduže će čekati potrošači iz užičkog Lunovog Sela i zaseoka Antonijevići, koji će bez struje biti od 8 do 16 časova, a od 8 do 15 časova i deo Drežnika – Lijeskići, Severovo i potrošači preko Rzava.
U Bajinoj Bašti od 9 do 16 časova bez struje ostaje naselje Šljivovica na Tari, dok će u Požegi od 10 do 14.30 časova isključenje obuhvatiti deo Karađorđeve ulice (brojevi 1, 3, 5 i 5/1 i leva strana do raskrsnice sa Ulicom cara Lazara), kao i deo naselja Treći reon koje se napaja sa trafostanice "Ratko Mitrović".
Iz Elektrodistribucije napominju da će napajanje biti uspostavljeno odmah po završetku radova, a moguće i ranije.
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