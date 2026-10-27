Društvo

HLADNI RADIJATORI U BROJNIM BLOKOVIMA: Veliki kvar na Novom Beogradu, evo kada stiže grejanje

P. Đurđević

27. 10. 2026. u 10:06

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TOPLANA „Novi Beograd“ privremeno je obustavila proizvodnju toplotne energije zbog kvara na toplovodu u bloku 21.

ХЛАДНИ РАДИЈАТОРИ У БРОЈНИМ БЛОКОВИМА: Велики квар на Новом Београду, ево када стиже грејање

Foto: I. Marinković

Grejanje trenutno nemaju potrošači koji se snabdevaju iz tog toplotnog izvora.

Redovna isporuka biće nastavljena u narednih nekoliko sati, saopštilo je JKP Beogradske elektrane.

Očekuje se da će potrošači iz novobeogradskih blokova 42, 43, 21, 22, 23, 19a, 19, 20, 12, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, delova blokova 29, 30, 11a, 11c, 9a, kao i deo Karađorđevog trga u Zemunu, grejanje dobiti u večernjim satima.

(Sputnjik)

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