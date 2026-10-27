HLADNI RADIJATORI U BROJNIM BLOKOVIMA: Veliki kvar na Novom Beogradu, evo kada stiže grejanje
TOPLANA „Novi Beograd“ privremeno je obustavila proizvodnju toplotne energije zbog kvara na toplovodu u bloku 21.
Grejanje trenutno nemaju potrošači koji se snabdevaju iz tog toplotnog izvora.
Očekuje se da će potrošači iz novobeogradskih blokova 42, 43, 21, 22, 23, 19a, 19, 20, 12, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, delova blokova 29, 30, 11a, 11c, 9a, kao i deo Karađorđevog trga u Zemunu, grejanje dobiti u večernjim satima.
(Sputnjik)
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