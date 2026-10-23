POŽAR U STANU NA VRAČARU: Vatrogasci spasili dve osobe, na terenu bilo 19 vatrogasaca sa šest vozila
U BEOGRADSKOJ opštini Vračar u stanu u ulici Jovana Rajića danas je izbio požar, a vatrogasne ekipe spasile su dve osobe koje je Hitna pomoć prevezla na dalje zbrinjavanje, saznaje Tanjug.
Požar, koji je izbio oko 12.20 sati je uspešno lokalizovan.
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