RADIONICA ZA DECU: Muzej Vuka i Dositeja otvara vrata mališanima

RADIONICA za decu "AzBrka kod Vuka, azbučno putovanje kroz Azbrkograd", biće održana u subotu, 24. oktobra u 13 časova u Muzeju Vuka i Dositeja. Mališani će na ovoj radionici učiti slova kroz igru i zagonetke. Svaka strofa poeme o Azbrkogradu je zagonetka o jednom slovu.

Foto I. Marinković

Odgonetajući stihove, deca će putovati kroz mapu Azbrkograda, fiktivnog grada u kom stanuju slova. Istovremeno, pronalaziće mesto gde stanuje svako slovo i postepeno ispunjavati mapu Azbrkograda. Upoznajući njegove stanovnike i mesta, deca će svoja iskustva i znanja o svetu koji ih okružuje povezivati sa slovima, rečima i novim pojmovima. Radionica je namenjena deci koja uče da prepoznaju i pišu slova, odnosno uzrastu od 5 do 6 godina.

Prijave su obavezne putem mejl adrese radionice@narodnimuzej.rs i važe isključivo uz povratni odgovor, odnosno potvrdu o evidentiranoj prijavi.