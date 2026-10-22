Beograd

RADIONICA ZA DECU: Muzej Vuka i Dositeja otvara vrata mališanima

Branka Borisavljević

22. 10. 2026. u 12:34

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RADIONICA za decu "AzBrka kod Vuka, azbučno putovanje kroz Azbrkograd", biće održana u subotu, 24. oktobra u 13 časova u Muzeju Vuka i Dositeja. Mališani će na ovoj radionici učiti slova kroz igru i zagonetke. Svaka strofa poeme o Azbrkogradu je zagonetka o jednom slovu.

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ: Музеј Вука и Доситеја отвара врата малишанима

Foto I. Marinković

Odgonetajući stihove, deca će putovati kroz mapu Azbrkograda, fiktivnog grada u kom stanuju slova. Istovremeno, pronalaziće mesto gde stanuje svako slovo i postepeno ispunjavati mapu Azbrkograda. Upoznajući njegove stanovnike i mesta, deca će svoja iskustva i znanja o svetu koji ih okružuje povezivati sa slovima, rečima i novim pojmovima. Radionica je namenjena deci koja uče da prepoznaju i pišu slova, odnosno uzrastu od 5 do 6 godina.

Prijave su obavezne putem mejl adrese radionice@narodnimuzej.rs i važe isključivo uz povratni odgovor, odnosno potvrdu o evidentiranoj prijavi.

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