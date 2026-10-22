RADIONICA ZA DECU: Muzej Vuka i Dositeja otvara vrata mališanima
RADIONICA za decu "AzBrka kod Vuka, azbučno putovanje kroz Azbrkograd", biće održana u subotu, 24. oktobra u 13 časova u Muzeju Vuka i Dositeja. Mališani će na ovoj radionici učiti slova kroz igru i zagonetke. Svaka strofa poeme o Azbrkogradu je zagonetka o jednom slovu.
Odgonetajući stihove, deca će putovati kroz mapu Azbrkograda, fiktivnog grada u kom stanuju slova. Istovremeno, pronalaziće mesto gde stanuje svako slovo i postepeno ispunjavati mapu Azbrkograda. Upoznajući njegove stanovnike i mesta, deca će svoja iskustva i znanja o svetu koji ih okružuje povezivati sa slovima, rečima i novim pojmovima. Radionica je namenjena deci koja uče da prepoznaju i pišu slova, odnosno uzrastu od 5 do 6 godina.
Prijave su obavezne putem mejl adrese radionice@narodnimuzej.rs i važe isključivo uz povratni odgovor, odnosno potvrdu o evidentiranoj prijavi.
Preporučujemo
ASFALTIRANjE U MZ ZAJEDNICI ZVEČKA: Obrenovčani rade punom parom
21. 10. 2026. u 11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)