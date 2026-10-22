KIRIJA PUNI BUDŽET: Od zakupa prostora beogradskih škola mesečno i do četvrt miliona dinara

OSNOVNE i srednje škole od izdavanja fiskulturnih sala, učionica i drugih prostorija, mesečno prihodyju od 200.000 do 250.000 dinara, a 80 odsto tog novca ostaje na njihovim računima. Preostalih 20 odsto uplaćuje se u gradski budžet. Iako ovaj prihod školama dobro dođe, novac ne mogu da troše kako žele, već isključivo za namene propisane gradskom odlukom.

Z. Jovanović

Sredstva koja ostvare izdavanjem školskog prostora mogu se koristiti za pokrivanje materijalnih troškova nastalih zakupom, unapređenje uslova rada, nabavku opreme i nastavnih sredstava, finansiranje školskih aktivnosti i projekata, kao i za ishranu i pomoć deci i učenicima. Novac se može usmeriti i na druge potrebe od značaja za obrazovni rad, ali ne i na troškove koji nisu obuhvaćeni propisanim namenama.

Kako se navodi u obrazloženju gradske odluke, zadržavanjem 80 odsto prihoda od zakupa škole dobijaju dodatni izvor finansiranja za potrebe koje bi se inače podmirivale iz gradske kase. Na taj način mogu da "smanje zahteve prema osnivaču za opremanje i tekuće održavanje", ali i da lakše obezbede sredstva za nabavku učila i uređenje prostorija.

- Najčešći zakupci su sportski klubovi, koji školske fiskulturne sale koriste za treninge, a među zainteresovanima su i filmske ekipe, kojima su za snimanje potrebni školska dvorišta, učionice ili drugi delovi objekta - kaže direktor jedne osnovne škole. - Možda to nekome nisu veliki iznosi, ali nama mnogo znače. Izdajemo fiskulturnu salu školama sporta u kojima treniraju i naši učenici. Cilj nam je da se što više dece bavi sportom. Škola na godišnjem nivou po tom osnovu prihoduje oko dva miliona dinara, koje koristi za nabavku neophodnih sredstava za kvalitetniju nastavu.

Sat zakupa do 3.500 dinara KOLIKO će škola zaraditi od izdavanja prostora zavisi od više faktora - lokacije, opremljenosti sale ili učionice, ali i termina u kojem se prostor koristi. Zbog toga su cene zakupa u centralnim gradskim opštinama uglavnom više, dok su termini u ranijim večernjim časovima povoljniji od kasnijih. KOLIKO će škola zaraditi od izdavanja prostora zavisi od više faktora - lokacije, opremljenosti sale ili učionice, ali i termina u kojem se prostor koristi. Zbog toga su cene zakupa u centralnim gradskim opštinama uglavnom više, dok su termini u ranijim večernjim časovima povoljniji od kasnijih. Prostor se najčešće izdaje na sat, a cene se, prema dostupnim podacima, kreću od 1.200 do 3.500 dinara. Jedinstveni cenovnik ne postoji, pa svaka škola samostalno utvrđuje troškove i predlaže cenu, koju potom mora da odobri školski odbor.

Izdavanje školskih prostorija podleže propisanoj proceduri. Škole pre pokretanja postupka moraju da pribave saglasnost nadležnog gradskog sekretarijata, nakon čega se objavljuje oglas i sledi postupak izbora zakupca. Odluku o izboru potvrđuje školski odbor, a ugovori su se, po pravilu, zaključuju na period od jedne školske godine.

Školski prostor može da se koristi tek nakon završetka redovne nastave, kako bi se obezbedilo da aktivnosti zakupaca ne ometaju obrazovni proces. Škole su, takođe, u obavezi da nadležnom Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu dostave finansijski izveštaj o ostvarenim prihodima i njihovom trošenju, najkasnije do 15. decembra.