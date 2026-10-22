KONKURS DO 31. OKTOBRA: Centar kulture Grocka poziva autore

CENTAR za kulturu Grocka raspisao je konkurs za samostalne, autorske igrupne izložbe, kao i umetničke projekte za izlagačku sezonu tokom naredne godine u Rančićevoj kući, galeriji i sedištu ustanove.

FOTO: Privatna arhiva

Svi zainteresovani sugrađani prijavu mogu poslati na mejl adresu rancicevakuca.konkursi@gmail.com, do 31. oktobra.

- Konkursna prijava treba da sadrži: podatke o autoru (ime, prezime, adresa, imejl, kontakt telefon), idejni koncept (do 2.000 karaktera), fotografije radova (10 fotografija), podatke o radovima (tehnika, dimenzije, godina nastanka), profesionalna biografija i predlog dodatnih programa ukoliko su planirani tokom trajanja izložbe - navodi se u pozivu. - Poželjno je da prijave za konkurs budu u elektronskoj formi.

Rezultati će biti objavljeni tokom decembra na sajtu i Fejsbuk stranici Centra za kulturu Grocka.