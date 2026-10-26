Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!

DESETAK ljudi, dva dana rada i dron sa peračem pod pritiskom. Pogledajte kako je kompanija poznata po čišćenju statue Hrista u Riju i Brandenburške kapije u Berlinu odgovorila na izazov na Kosmaju.

Foto: Kompanija Kärcher

Nesvakidašnji prizor zabeležen je na Kosmaju. Oko čuvenog spomenika palim borcima, visokog više od 30 metara, leteo je dron sa pričvršćenom puškom za pranje pod pritiskom. Iako bi mnogi pomislili da je reč o snimanju atraktivnih kadrova ove planine, njegov zadatak bio je sasvim drugačiji - da očisti delove monumentalne betonske konstrukcije do kojih je gotovo nemoguće dopreti sa zemlje.

I to nije bio jedini izazov. Tokom dvodnevne akcije, u kojoj je učestvovalo desetak ljudi, uklanjani su i grafiti, mahovina i druge nečistoće koje su se vremenom nataložile na spomeniku.

Foto: Kompanija Kärcher

Kako oprati betonskog diva?

Najzahtevniji posao odvijao se na najvišim delovima spomenika, gde su vetar i promenljivi vremenski uslovi dodatno otežavali upravljanje dronom. Dok je on uz pomoć pričvršćene opreme čistio teško dostupne površine, ostatak tima radio je na nižim delovima konstrukcije.

Iza ove neobične operacije stoji kompanija Kärcher, čiji su stručnjaci koristili profesionalne perače pod pritiskom iz HD i HDS serije, prilagođavajući način čišćenja različitim delovima spomenika.

Kako je izgledala akcija, najbolje pokazuju snimci na kojima se vidi dron u radu, ali i uklanjanje grafita sa betonskih površina.

Šta povezuje Kosmaj, Rio i Brandenburšku kapiju?

Više nego što biste na prvi pogled pomislili.

Iza svih ovih projekata stoji ista kompanija. Kärcher je tokom prethodnih decenija učestvovao u čišćenju nekih od najpoznatijih svetskih znamenitosti - od statue Hrista Spasitelja u Rio de Žaneiru, preko Brandenburške kapije u Berlinu, do čuvenog spomenika Mount Rushmore u Sjedinjenim Američkim Državama. Reč je o dugogodišnjoj globalnoj inicijativi besplatnog čišćenja kulturno-istorijskih objekata, kroz koju kompanija svoju tehnologiju i znanje stavlja u službu očuvanja nasleđa.

Slične akcije već su realizovane i u Srbiji. Kärcher je prethodnih godina čistio Velike stepenice na Kalemegdanu, deo Beogradskog zoološkog vrta, prostor Barutane i spomenik „Uspenje“ u Kragujevcu. Sada se toj listi pridružio i Kosmaj.

Spomenik koji privlači poglede, ali zahteva i posebnu brigu

Podignut 1971. godine u čast borcima Kosmajskog partizanskog odreda, ovaj spomenik je zahvaljujući svojoj neobičnoj arhitekturi postao jedan od najprepoznatljivijih simbola Kosmaja i omiljena destinacija izletnika i fotografa. I dok njegova monumentalna konstrukcija već decenijama privlači pažnju, akcija čišćenja pokazala je koliko je zahtevan posao očuvanja takvih objekata. Jer iza fotografija poznatih znamenitosti, kojima se divimo i koje rado delimo, stoji i pitanje o kojem mnogo ređe razmišljamo - ko brine o njima kada turisti odu?