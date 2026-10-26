Društvo

OVAKAV NOVEMBAR NIKO NIJE OČEKIVAO: Ponovo visoke temperature u Srbiji? Evo i detaljne prognoze

Jelena Ždralić

26. 10. 2026. u 14:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAKON jutra sa kišom, očekuje se razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, ali i prohladno

ОВАКАВ НОВЕМБАР НИКО НИЈЕ ОЧЕКИВАО: Поново високе температуре у Србији? Ево и детаљне прогнозе

Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Maksimalna temperatura biće od 10 do 16 stepeni, u Beogradu do 15.

U utorak još hladnije, na jugu sa kišom, na višim planinama i sneg.

Maksimalna temperatura biće od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11.

U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo toplije.

Petak i subota doneće ponovo oblačnost i hladnije vreme sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Drugi dan vikenda doneće stabilizaciju vremena i osetno toplije vreme, pa će sam početak novembra doneti sunčanije i toplije vreme, uz temperature oko 15 stepeni, a 1. i 2. novemebra i do 19-20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, prva dekada novembra doneće Srbiji uglavnom stabilno i ugodno vreme, bez značajnih padavina.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: 

Zvicer slavi pobedu Studentske liste i Vučićev poraz

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HOROR POVREDA U NBA LIGI: Košarkaš Oklahome doživeo jeziv prelom, nije za one sa slabim stomakom (VIDEO)

HOROR POVREDA U NBA LIGI: Košarkaš Oklahome doživeo jeziv prelom, nije za one sa slabim stomakom (VIDEO)