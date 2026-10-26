OVAKAV NOVEMBAR NIKO NIJE OČEKIVAO: Ponovo visoke temperature u Srbiji? Evo i detaljne prognoze
NAKON jutra sa kišom, očekuje se razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, ali i prohladno
Maksimalna temperatura biće od 10 do 16 stepeni, u Beogradu do 15.
U utorak još hladnije, na jugu sa kišom, na višim planinama i sneg.
Maksimalna temperatura biće od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11.
U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo toplije.
Petak i subota doneće ponovo oblačnost i hladnije vreme sa kišom, na višim planinama sa snegom.
Drugi dan vikenda doneće stabilizaciju vremena i osetno toplije vreme, pa će sam početak novembra doneti sunčanije i toplije vreme, uz temperature oko 15 stepeni, a 1. i 2. novemebra i do 19-20 stepeni.
Prema trenutnim prognozama, prva dekada novembra doneće Srbiji uglavnom stabilno i ugodno vreme, bez značajnih padavina.
(Telegraf)
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