OVAKAV NOVEMBAR NIKO NIJE OČEKIVAO: Ponovo visoke temperature u Srbiji? Evo i detaljne prognoze

NAKON jutra sa kišom, očekuje se razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, ali i prohladno

Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Maksimalna temperatura biće od 10 do 16 stepeni, u Beogradu do 15.

U utorak još hladnije, na jugu sa kišom, na višim planinama i sneg.

Maksimalna temperatura biće od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11.

U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo toplije.

Petak i subota doneće ponovo oblačnost i hladnije vreme sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Drugi dan vikenda doneće stabilizaciju vremena i osetno toplije vreme, pa će sam početak novembra doneti sunčanije i toplije vreme, uz temperature oko 15 stepeni, a 1. i 2. novemebra i do 19-20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, prva dekada novembra doneće Srbiji uglavnom stabilno i ugodno vreme, bez značajnih padavina.

(Telegraf)

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