PODACI KOJI HRABRE, ALI I UPOZORAVAJU: Srbija dobila više beba, ali duboki problem ostaje

U SRBIJI je u periodu od januara do septembra ove godine zabeležen rast broja živorođenih za 0,2 odsto, kao i pad broja umrlih za 0,1 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Foto: J.S.

U Srbiji je u periodu od januara do septembra ove godine broj živorođenih iznosio 43.300.

U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 43.216, zabeležen je rast za 84, odnosno za 0,2 odsto.

Broj umrlih u Srbiji u periodu od januara do septembra ove godine iznosio je 70.073, što je u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih bio 70.159, manje za 86, odnosno za 0,1 odsto.

Rezultati o broju živorođenih i umrlih prikazani su nakon upisa činjenica rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih.

Podaci su prikazani prema mesecu registracije, odnosno mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2025. i 2026. godini.

(Sputnjik)

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