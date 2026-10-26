PODACI KOJI HRABRE, ALI I UPOZORAVAJU: Srbija dobila više beba, ali duboki problem ostaje
U SRBIJI je u periodu od januara do septembra ove godine zabeležen rast broja živorođenih za 0,2 odsto, kao i pad broja umrlih za 0,1 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.
U Srbiji je u periodu od januara do septembra ove godine broj živorođenih iznosio 43.300.
U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 43.216, zabeležen je rast za 84, odnosno za 0,2 odsto.
Broj umrlih u Srbiji u periodu od januara do septembra ove godine iznosio je 70.073, što je u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih bio 70.159, manje za 86, odnosno za 0,1 odsto.
Rezultati o broju živorođenih i umrlih prikazani su nakon upisa činjenica rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih.
Podaci su prikazani prema mesecu registracije, odnosno mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2025. i 2026. godini.
(Sputnjik)
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