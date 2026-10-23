ZAOKRET U VREMENSKOJ PROGNOZI! Magla ujutru, a onda stiže sunce i temperatura do 19 stepeni

U VOJVODINI, Šumadiji, zapadnoj Srbiji i u Negotinskoj Krajini danas će biti pretežno sunčano vreme, sa najvišom temperaturom do 19 stepeni.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Samo se ujutro na zapadu Bačke i Srema ponegde očekuje magla, dok će u ostalim krajevima Srbije nakon pretežno oblačnog jutra od sredine dana doći do razvedravanja, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni vetar, a temperature će biti od 2 do 19 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz umeren zapadni i severozapadni, posle podne istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 18 stepeni.

(Tanjug)

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