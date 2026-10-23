NIKADA VEĆA ULAGANJA U ZDRAVSTVO: Bolnice širom Srbije dobijaju potpuno novo lice
U POSLEDNjIH nekoliko godina Srbija je uložila značajna sredstva u modernizaciju zdravstvene infrastrukture.
Jedan od najznačajnijih pravaca razvoja zdravstva bila je obnova četiri klinička centra, kao i realizacija projekata rekonstrukcije opštih bolnica, od Kikinde do Loznice, Vranja i Leskovca.
Među najvažnijim projektima izdvajaju se zdravstveni centri u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, ali i bolnice i zdravstvene ustanove širom Srbije.
Direktor Opšte bolnice Leskovac Nebojša Dimitrijević ističe da je bolnica u potpunosti obnovljena, kao i da je, kada je reč o medicinskoj opremi, sada na nivou jednog kliničkog centra. Prema njegovim rečima, ovako temeljna ulaganja do sada nisu zabeležena, već su se ranije uglavnom sprovodile manje, kozmetičke izmene.
Radovi su obuhvatili i izgradnju najsavremenije angio-sale, a u ovoj zdravstvenoj ustanovi sada se primenjuju savremene metode u kardiologiji.
- Ovo je moj treći porođaj i, u odnosu na sva tri, ovo je najdivnije iskustvo. Bolnica je prelepa, uslovi su odlični. U poređenju sa prvim i drugim porođajem, osećam se kao da sam u inostranstvu - kaže jedna od majki.
Druga pacijentkinja ističe da je prezadovoljna uslugom i odnosom medicinskog osoblja.
- Ja sam prezadovoljna svaki put. Čak i kada mi je najteže, vidim samo osmehe oko sebe. Toliko ljubavi prema pacijentu je nešto nezamislivo- navodi ona.
Jedan od pacijenata kaže da je Opštu bolnicu Leskovac upoznao još kao srednjoškolac, budući da je pohađao leskovačku medicinsku školu, ali da je u obnovljenom delu bolnice sada prvi put boravio kao pacijent.
- U ovom novom delu bolnice sam prvi put kao pacijent. Tokom proteklih nekoliko dana imao sam priliku da vidim i doživim kako sve funkcioniše i veoma sam zadovoljan - ističe on.
Rekonstruisana je i Služba urgentne medicine, adaptirana je čekaonica, a pacijentima su na raspolaganju i ordinacije specijalista ortopedije, urologije, pedijatrije i interne medicine.
Glavna medicinska sestra Opšte hirurgije Tina Đorđević ističe da su pacijentima obezbeđeni znatno bolji uslovi za boravak i lečenje.
- Kao što vidite, pacijenti su smešteni u posebnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, opremljenim prema najsavremenijim standardima. Dobili smo i jedinicu intenzivnog lečenja sa 17 novih postelja, koju do sada nismo imali. Tu su i odvojeni toaleti prilagođeni osobama sa invaliditetom. U ovoj jedinici leče se najteži hirurški i internistički pacijenti, dakle, reč je o veoma kompleksnim slučajevima - navodi Đorđević.
U prethodnih 14 godina rekonstruisano je i izgrađeno više od 145 zdravstvenih ustanova u Srbiji.
Među značajnim projektima je i rekonstrukcija Zdravstvenog centra u Prokuplju, u koju je država uložila 100 miliona evra.
U novoj zgradi biće objedinjene sve službe, pa će građani moći da obave preglede i dobiju neophodnu zdravstvenu zaštitu na jednom mestu.
Jedna stanovnica Prokuplja ističe da je reč o izuzetno značajnoj investiciji za grad.
- Ovo je veoma značajno za naš grad jer će građani konačno imati mogućnost da se leče na jednom mestu. Ranije smo morali da idemo u okolne gradove. Mislim da je ovo prava investicija za naš grad i da će sve biti mnogo lakše - kaže ona.
Opšta bolnica u Prokuplju, u kojoj će se lečiti i građani sa Kosova i Metohije, trebalo bi da se preseli u novi objekat do Nove godine.
Značajni projekti modernizacije zdravstvene infrastrukture planirani su i u Užicu, Novom Sadu i Šapcu, a najavljena je rekonstrukcija zdravstvenih ustanova u gradovima širom Srbije.
Kako je najavljeno, cilj je da svaka opština u Srbiji dobije nov ili rekonstruisan zdravstveni centar, čime bi se unapredili uslovi za lečenje pacijenata i rad medicinskog osoblja.
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