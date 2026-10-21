BRITANSKI INFLUENSER STIGAO U SRBIJU I OSTAO BEZ TEKSTA: Srbi su kao džinovi i Stari Rimljani, a ja se zaljubio 20 puta! (VIDEO)
RAJAN Vilijams (Ryan Williams), popularni kreator sadržaja na društvenim mrežama, čelista i producent elektronske muzike čiji je onlajn pseudonim "The Scottish Korean" i koji je odrastao u Edinburgu u Škotskoj, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, povodom boravka u Srbiji.
Vilijams je zadivljen Srbijom, primećuje da su Srbi veoma visoki i zgodni kao "Džinovi" i Stari Rimljani.
Kaže da su devojke prelepe i da se zaljubio već 20 puta, a tek što je stigao.
Oduševljen je i našom hranom, posebno čvarcima, kao i čistoćom.
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