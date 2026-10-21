Društvo

BRITANSKI INFLUENSER STIGAO U SRBIJU I OSTAO BEZ TEKSTA: Srbi su kao džinovi i Stari Rimljani, a ja se zaljubio 20 puta! (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 10:12

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RAJAN Vilijams (Ryan Williams), popularni kreator sadržaja na društvenim mrežama, čelista i producent elektronske muzike čiji je onlajn pseudonim "The Scottish Korean" i koji je odrastao u Edinburgu u Škotskoj, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, povodom boravka u Srbiji.

БРИТАНСКИ ИНФЛУЕНСЕР СТИГАО У СРБИЈУ И ОСТАО БЕЗ ТЕКСТА: Срби су као џинови и Стари Римљани, а ја се заљубио 20 пута! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/thescottishkorean

Vilijams je zadivljen Srbijom, primećuje da su Srbi veoma visoki i zgodni kao "Džinovi" i Stari Rimljani. 

Kaže da su devojke prelepe i da se zaljubio već 20 puta, a tek što je stigao.

Oduševljen je i našom hranom, posebno čvarcima, kao i čistoćom.

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