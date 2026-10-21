Društvo

CIKLON NAM DONOSI KIŠU SA GRMLJAVINOM: Ovi delovi Srbije će prvi biti na udaru nevremena

В.Н.

21. 10. 2026. u 09:22

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DANAŠNjI dan doneće Srbiji veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni.

ЦИКЛОН НАМ ДОНОСИ КИШУ СА ГРМЉАВИНОМ: Ови делови Србије ће први бити на удару невремена

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Nakon vedrog jutra, pre podne biće sunčano. Sredinom dana i posle podne očekuje se povećanje oblačnosti.

Naše područje biće pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana.

Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i jak, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Kasnije posle podne i uveče sa zapada će uslediti jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grljavinom, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

S obzirom na to da se zbog južnog strujanja očekuju i čestice peska iz Sahare, padaće i prljava kiša. Ovo je prirodna pojava, najviše vidljiva na vozilima po prestanku padavina.

U četvrtak zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

U petak osetno svežije, a biće hladnije i za 10 stepeni.

Za vikend promenljivo oblačno, a biće uslova i za kišu.

(Telegraf.rs)

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