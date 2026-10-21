CIKLON NAM DONOSI KIŠU SA GRMLJAVINOM: Ovi delovi Srbije će prvi biti na udaru nevremena
DANAŠNjI dan doneće Srbiji veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni.
Nakon vedrog jutra, pre podne biće sunčano. Sredinom dana i posle podne očekuje se povećanje oblačnosti.
Naše područje biće pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana.
Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i jak, na jugu Banata sa olujnim udarima.
Kasnije posle podne i uveče sa zapada će uslediti jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grljavinom, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
S obzirom na to da se zbog južnog strujanja očekuju i čestice peska iz Sahare, padaće i prljava kiša. Ovo je prirodna pojava, najviše vidljiva na vozilima po prestanku padavina.
U četvrtak zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.
U petak osetno svežije, a biće hladnije i za 10 stepeni.
Za vikend promenljivo oblačno, a biće uslova i za kišu.
(Telegraf.rs)
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