SEĆANJE NA JUNAKE KOJI SU NAM DONELI SLOBODU: Na Groblju oslobodilaca državna ceremonija povodom 82. godišnjice oslobođenja Beograda

POLAGANjEM venaca na Groblju oslobodilaca obeležena je 82. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.

Foto: Tanjug

U znak sećanja na završetak troipogodišnje okupacije glavnog grada, na Groblju oslobodilaca održana je i cetralna državna ceremonija na kojoj je ministarka u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski rekla da obeležavajući 82. godišnjicu oslobođenja prestonice, odajemo poštu našim zajedničkim dedovima, koji su nam tu slobodu sačuvali.

Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko koji je prisustvovao ceremoniji rekao je da je reč o tradicionalnoj proceduri obeležavanja godišnjice koja je veoma važna, duboka i srdačna.

- Zahvalan sam rukovodstvu Srbije na našoj izvanrednoj saradnji - rekao je Harčenko. - Želim da naglasim i izvanrednu saradnju u oblasti kulture sećanja i pamćenja, i njenom očuvanju.

I ministarka Milica Đurđević Stamenkovski podsetila je na prijateljstvo Srbije i Rusije, navodeći da je to istorijska konstanta i savezništvo na kojem se marljivo radi, koje negujemo, bez obzira na složene geopolitičke okolnosti.

Dačić: Slava palim borcima MINISTAR unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić čestitao je Dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.

- Srećan Dan oslobođenja Beograda! Slava palim borcima! - naveo je Dačić na instagram-nalogu.

- Beograd je mnogo puta rušen, spaljivan, osvajan ali iznova oslobađan - rekla je ona. - I u toj borbi za slobodu srpski narod, srećom, nije bio sam, imali smo i naše saveznike, i naše prijatelje, ali i našu braću. Krčeći zajedno put ka slobodi, uspevali smo uvek da pružimo adekvatan odgovor okupaciji. Naš zadatak danas, u 21. veku, jeste da se borimo protiv revizije istorije, protiv rekonstrukcije istine, prekrajanja činjenica, i protiv pokušaja da se žrtve prikažu kao dželati, a dželati kao žrtve. Vrlo je važno da se suprotstavljamo svakom pokušaju relativizacije okupatorskih ideologija, fašizma i nacizma, koji su prolivali krv na desetine miliona naših Evropljana, ali i drugih naroda širom sveta.

Ona je istakla da srpski narod najbolje razume koliko je važno da očuvamo našu vojnu neutralnost, da, čuvajući naš suverenitet i teritorijalnu celovitost, kao narod čije nebo u 20. veku gotovo nikada nije bilo mirno, pozovemo na dogovore, na razgovore, na pregovore i na uspostavljanje mira i geopolitičke stabilnosti. Ministarka je rekla da je poruka koju želi da pošalje da danas nismo ovde zbog ideologija, nego zbog slobode.

- Naši dedovi nisu išli da brane svoj kućni prag zbog ideoloških sufiksa i prefiksa, već zbog toga što su želeli da njihova deca stasavaju u slobodi i miru - poručila je ona.

Prema njenim rečima, Srbija je ponosna na to što je imala dva antifašistička pokreta i što su se oba suprotstavljala okupatoru.

- I vreme je da budemo ona generacija koja će pomiriti ta dva antifašistička pokreta, odnosno vrednosti jednog i vrednosti drugog približiti, jer u tome vidim budućnost Srbije - rekla je ministarka. - Hvala našim saveznicima i pre 82 godine na zajedničkoj borbi, ali i na onome što danas činimo zajedno, gradeći stabilniju Evropu i gradeći međunarodno pravo onakvim kako treba da bude, ne kao pravo jačega, nego pravo pravde i pravičnosti.

Državnoj ceremoniji prisustvovali su i predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, predstavnici SUBNOR-a, udruženja potomaka, udruženja boraca, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.