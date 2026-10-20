ČETVORO DECE I MAJKA STRAHOVALI SU DA ĆE ZAVRŠITI NA ULICI! Željko Mitrović još jednom pokazao da je čovek velikog srca
ZA četvoro dece i njihovu samohranu majku Lidiju iz Niša stigli su bolji dani sa dolaskom vlasnika Pink Media Group .
Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group, obradovao je samohranu majku Lidiju Stanojević iz Niša i njeno četvoro dece poklonima i sa pola miliona dinara, a pružena ruka solidarnosti i humanosti ovim mališanima osigurala je odrastanje i ulepšala detinjstvo.
Tiha herojska borba samohrane majke četvoro dece, Lidije Stanojević iz Niša odvija se u stalnom strahu da će završiti na ulici. Bez sigurnog doma, posla i podrške bivšeg supruga situaciju dodatno otežavaju kredit i problemi sa zdravljem. Višegodišnju brigu i neizvesnost zamenili su radosti i sreća, koje je u ovaj dom svojim velikim srcem i delima uneo vlasnik ružičaste imperije.
- Deda Mraz je ove godine malo poranio. Izvoli pola miliona dinara - da ovoj dečici učiniš život lakšim, veselijim, srećnijim i radosnijim. Ovo radim iz sopstvenih sredstava i moja ideja je da pomognem porodici i da pomognem državi zato što država ne može sve sama još uvek – rekao je Mitrović.
Dodao je i da ima ideju gde može država da pomogne, navodeći da danas ima puno podstanara. Mitrović je ukazao na mogućnost da se počne sa izgradnjom kuća, koje će on finansirati, uz podršku opština koje će dati lokacije.
Deca su se Željku Mitroviću zahvalila emotivnom porukom, a Mitrović je sa svojim timom za njih pripremio poklone u vidu najmodernijih igračaka i garderobe.
- Prešli smo broj od 100, ja se nadam da ćemo stići do 250 porodica - naveo je Mitrović i Lidiji poručio da ga zove ako joj je pomoć potrebna.
Život prepun zamki, suza i problema postao je prošlost za ovu samohranu majku, a Željko Mitrović je još jednom pokazao da mu je najvažnije srećno i sigurno odrastanje svakog deteta kako bi sutra stasali u što bolje ljude.
Ova priča još jednom nas podseća da humanost nema cenu, a da jedan iskren gest može promeniti nečiji život i vratiti nadu tamo gde je ona gotovo nestala.
Za Lidiju i njeno četvoro dece, ova pomoć nije samo finansijska podrška već i poruka da nisu sami i da postoje ljudi koji su spremni da pruže ruku onda kada je najpotrebnije.
Jer, na kraju, najveće bogatstvo nije ono što posedujemo, već dobro koje ostavljamo iza sebe. A kada deci podarimo sigurnost, osmeh i bezbrižnije detinjstvo, darujemo im ono najvrednije – veru u bolje sutra.
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