Društvo

TUGA U GRADU: U Subotici danas Dan žalosti zbog smrti gradonačelnika Stevana Bakića

T.J.

12. 10. 2026. u 10:46

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NA PODRUČJU Grada Subotice danas je Dan žalosti zbog smrti gradonačelnika Subotice Stevana Bakića.

ТУГА У ГРАДУ: У Суботици данас Дан жалости због смрти градоначелника Стевана Бакића

Foto: Ekaterina Kobalnova/Alamy/Profimedia

Dan žalosti je proglašen u znak dubokog poštovanja i sećanja na njegov doprinos lokalnoj zajednici, saopšteno je ranije iz Gradskog veća Grada Subotice.

Zastave na Gradskoj kući, javnim preduzećima, ustanovama i objektima mesnih zajednica spuštene su na pola koplja.

Tokom Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, kao i održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.

subotica.ls

Bakić je preminuo u subotu, 10. oktobra, u 60. godini, posle duge i teške bolesti.

Komemoracija će biti održana sutra u 12 časova u Velikoj većnici Gradske kuće, dok je sahrana zakazana za 14.30 časova na Pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi.

Funkciju gradonačelnika Subotice obavljao je od avgusta 2020. godine, a nakon lokalnih izbora 2024. poveren mu je drugi mandat.

(Tanjug)

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